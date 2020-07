Ildebrand i rækkehus: Beboer forbrændt på hænderne

KLOKKERHOLM:Klokken 3.19 natten til søndag blev der slået alarm, da der opstod ildebrand i et rækkehus i Klokkerholm nord for Hjallerup.

Det var en genbo, der slog alarm, da der stod flammer ud af huset, som ligger i Borgergade.

- Beboeren i det brændende hus var selv kommet ud. Men han havde selv forsøgt at slukke ilden og var blevet forbrændt på hænderne. Han blev kørt til skadestuen og har ikke fået livstruende skader, fortæller vagtchef Per Jørgensen fra Nordjyllands Politi.

Beboeren var faldet i søvn og havde glemt et tændt stearinlys, som menes at have startet branden.

- Huset er delvist udbrændt, og så er det sodskadet, konstaterer Per Jørgensen, efter af Nordjyllands Beredskab har fået bekæmpet ilden.