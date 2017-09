Indbrud i dagtimerne

ØSTER HJERMITSLEV: Mandag i de lyse timer fra 9.30 til 14.30 var der indbrud i en landejendom på Mejsevej i Øster Hjermitslev. Tyvene kom ind ved at bryde et vindue op, hvorefter de stjal en iPad, en iPhone, en bærbar computer, malerier, et smykkeskrin med indhold og en designerstol af ukendt mærke.