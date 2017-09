Indbrud i sportsforretning

BRØNDERSLEV: Ved at knuse en rude natten til lørdag skaffede tyve sig adgang til Sportmaster på Peder Møllers Plads i Brønderslev. Tyvene fiskede to kasser med med tøj ud gennem ruden. Men det var tilsyneladende ikke det rigtige, som tyvene fik med sig, for kasserne med indhold blev efterladt ved en naboejendom.