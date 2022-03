Indbrud i varebiler og huse - tyve gik efter værktøj

BRØNDERSLEV:Politiet mistænker, at det er de samme gerningsmænd, der står bag en række indbrud i varebiler og huse i Brønderslev natten til onsdag.

Her blev fire varebiler brudt op, og der blev stjålet værktøj, fortæller politikommissær Peter Skovbak.

Varebilerne holdt parkeret på Frederiksgade, HC Andersens Alle, Rolfsgade og Skjoldsgade.

På Frejasvej og Uffesgade var der også indbrud i to huse under renovering - og her stjal tyvene også el-værktøj.

- Vi ser på indbruddene i en sammenhæng, fortæller Peter Skovbak.

Har man set noget natten til onsdag, kan man ringe til Nordjyllands Politi på telefon 114.