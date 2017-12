Indbrudsbølge: Tyve undgik politiet

NORDJYLLAND: I weekenden slog indbrudstyve igen til i stor stil, og igen var det private hjem i Vendsyssel, det gik ud over. Det på trods af, at Nordjyllands Politi denne weekend havde sat ekstra mange patruljer på gaden i forsøget på at få fat i nogle af tyvene.

Det lykkedes ikke, og i stedet begik indbrudstyve omkring 40 indbrud i Vendsyssel.

De ekstra politipatruljer var sat ind i områderne omkring Aabybro, Biersted, Dronninglund, Brønderslev, Vadum, Vester Hassing, Vodskov og Asaa. Områder, der den seneste tid har været massivt plaget af indbrud.

Patruljerne havde til opgave at registrere, hvem der færdes i områderne og eventuelt anholde tyve på fersk gerning. Det lykkedes dog ikke at anholde nogen, og det skyldes, at tyvene er meget bevægelige, forklarer politikommissær Sune Myrup, Nordjyllands Politi.

- Vi gennemførte en massiv ekstra patruljering, hvor vi havde meget mandskab ude i områderne. Men i denne weekend var det så især omkring Hirtshals, Frederikshavn og Elling, at der var mange indbrud. Så tyvene er meget bevægelige, og den bevægelig udfordrer os noget, siger Sune Myrup.

Politikommissæren forklarer, at det ikke er muligt at sætte endnu flere patruljer ind for på den måde at dække hele Vendsyssel.

- Vi kan ikke patruljere os ud af det her. Det er simpelthen ikke muligt at dække hele området. Men vi forsøger, ud fra efterforskningen, at finde frem til de områder, hvor vi mener, vi skal sætte ind, siger han.

Weekendens politiaktion var dog ikke forgæves, selvom den ikke førte til anholdelser.

- Vi har fået registreret en del personer i området, og de oplysninger skal vi selvfølgelig se nærmere på, siger Sune Myrup.

Politikommissæren understreger, at der fortsat er sat massivt ind for at stoppe indbrudsbølgen i form af ekstra patruljering i de indbrudsplagede områder og efterforskning. Han vil dog ikke løfte sløret for eventuelle fremtidig indsatser i områderne.

Flere indbrud i år

Den massive indbrudsbølge, der hærger nord for fjorden i øjeblikket kan også aflæses på statistikken. I første halvår af 2017 så det nemlig ud til, at antallet af indbrud i private hjem ville ramme det laveste niveau i over 10 år.

Men på blot fire måneder efter sommerferien, ender antallet af indbrud samlet set i Nordjylland nu med at blive højere end sidste år, fortæller Sune Myrup.

- Det er især i sidste kvartal, der har været rigtig mange indbrud, så vi ender på et højere niveau end sidste år. Men 2016 var også et år med rekord-få indbrud, siger Sune Myrup der skyder på, at tallet bliver et par hundrede indbrud flere end sidste år, hvor tallet var omkring 2400.