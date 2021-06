Indbrudstyv slog til for 10. gang - sneg sig ind til sovende beboere

HALLUND:En indbrudstyv har haft ualmindeligt travlt i og omkring Hallund de seneste par uger. I alt 10 indbrud er det nu blevet til, efter Nordjyllands Politi nu har modtaget endnu en anmeldelse om indbrud - denne gang på en landejendom på Egelundsvej.

Det fortæller politikommissær Peter Skovbak.

- Indbruddet er sket natten mellem lørdag og søndag. Her har tyven benyttet sig af en ulåst hoveddør til at snige sig ind i huset, hvor beboerne altså lå og sov, siger Peter Skovbak.

Indbruddet forløb dog uden den store dramatik - hverken beboere eller tyv opdagede hinanden, og efter at have rodet nogle ting igennem fortrak indbrydstyven igen, tilsyneladende uden at tage noget med.

- Men selvfølgelig har beboerne fået sig noget af en forskrækkelse, da de stod op søndag morgen, siger Peter Skovbak.

Selv om indbrudsmetoden ved dette indbrud adskiller sig fra de øvrige, hvor tyven for det meste har knust ruder for at skaffe sig adgang til folks huse, har politikommissæren en formodning om, at det hænger sammen med de ni andre, der er registreret.

- Vi efterforsker indbruddene samlet og intenst. Der er tale om samme modus de fleste steder - eksempelvis er de fleste indbrud sket ved rudeknusninger - og de er alle sket i områder nær Hallund, sagde Peter Skovbak mandag til Nordjyske om de første ni indbrud.