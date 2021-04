Indbrudstyv spottet af nabo - stak af på cykel

BRØNDERSLEV:Tre indbrud i Brønderslev kan være begået af samme gerningsmand - og han blev faktisk spottet af en vaks nabo.

De tre indbrud fandt sted natten til søndag, fortæller politikommissær Peter Skovbak fra Lokalpolitiet i Frederikshavn.

Ved de to af dem knuste gerningsmanden en rude for at komme ind, mens det endnu er uklart, hvordan han kom ind det tredje sted.

Han havde udset sig villaer på henholdsvis Kattegatsvej, Høgevej og Vestskoven. Fælles for indbruddene var, at der blev stjålet ting, som er lette at tage med sig. Det var eksempelvis smykker, en bærbar computer og parfume. Og det giver god mening, hvis det vitterligt er samme tyv, der står bag alle indbrud. Altså at han har taget mindre ting - for han var nemlig på cykel.

- Vi har gerningstidspunktet for det ene indbrud, nemlig det på Kattegatsvej. Det fandt sted klokken 01.33, og det var en naboen, som vågnede og så gerningsmanden, der kørte derfra på cykel, fortæller Peter Skovbak.

Signalementet er lidt sparsomt men lyder således: Mand, 180 til 190 centimeter høj, slank og iført sort tøj. Han havde en taske med sig. Skulle nogen kunne hjælpe politiet med oplysninger i sagen, kan de gives på telefon 1-1-4.