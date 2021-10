Indbrudstyve slår igen til mod butikker i Brønderslev

BRØNDERSLEV:Politiet har en mistanke om, at det kan være de samme gerningsmænd, der står bag flere indbrud i butikker i Brønderslev de seneste måneder.

Senest er det for anden gang gået ud over Kop & Kande i Arkaden i Brønderslev. Natten til tirsdag forsøgte gerningsmænd nemlig at bryde hoveddøren op, men måtte opgive undervejs.

Det er blot to uger siden, at samme butik var udsat for indbrud. Her lykkedes det gerningsmændene at komme ind i butikken, hvor de stjal Kay Bojesen figurer og Royal Copenhagen stel for et større beløb.

Og siden juni har flere forretninger i Brønderslev by haft lignende indbrud, fortæller politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi.

Det er gået ud over Løvbjerg, Thiele Briller, Imerco, Smokey og Nærkøb.

-Vi ser en sammenhæng mellem indbruddene, fordi fremgangsmåden er den samme, siger politikommissæren.

Har man oplysninger i sagen kan man kontakte Nordjyllands Politi på telefon 114.