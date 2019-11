Indsamling kører på skinner: Mandag begynder julelys at blive sat op i Brønderslev

BRØNDERSLEV:Mandag går det løs med opsætningen af julelys i Brønderslev. Brønderslev Handel samlet omtrent 200.000 kroner ind til julebelysningen.

I denne weekenden går de frivillige i gang med at tjekke de mange kæder efter for fejl og sørger for, de er klar til at komme op i byens gader fra mandag morgen.

- Vi er lidt hæmmet af, at vi ikke har forudgående erfaring med at sætte det op. Vi har intet at trække på. Vi er klar over, der kommer til at være ting, vi ikke har tænkt over. Vi regner med, at vi i år kommer til at bruge nogle dyre lærepenge, siger handelschef i Brønderslev Handel Lars Bisgaard.

De omtrent 200.000 kroner, der er indsamlet, regner handelschef Lars Bisgaard med slår til, da det er i samme leje, som Brønderslev Kommune har bekostet på julelyset tidligere år.

Der har heller ikke været behov for indkøb af nye kæder, da de har fået lov til at benytte kæderne, Brønderslev Kommune plejer at hænge op.

Man har dog måtte sande, at det ikke slår til kun med frivillige, og der er indkaldt elektriker i to uger for at hjælpe med opgaven fra mandag morgen.

- Det er så stor en opgave, vi ikke kan klare det med en frivillig eller to til selve opsætningen. De fleste har jo heller ikke tid til at hjælpe før efter kl. 16.00, siger Lars Bisgaard.

Et budget for julelyset vil Lars Bisgaard ikke komme med.

Han mener, det er for svært at sige noget konkret, da det er første gang, de prøver det.

Handelschefen lover, at der efter jul vil være mulighed for at se en opgørelse over regnskabet for julelyset, når de sidste bilag er talt sammen for julen 2019.

- Alle er velkomne til at komme til mig med spørgsmål. Der vil også blive lavet et regnskab bagefter, der er ikke noget hemmeligt i det, siger Lars Bisgaard.

Handelschefen understreger også, at indsamlingen vil fortsætte.

Mest af alt for at sikre, at der også er et økonomisk udgangspunkt for næste år.

- Vi vil søge fonde og afsøge andre muligheder næste år. Men det vil kræve, at vi har noget kapital stående som garanti. Så alt, hvad der står tilbage efter i år, vil blive gemt, siger Lars Bisgaard.