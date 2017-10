Ingen ekstra præst

BRØNDERSLEV: Der er ikke penge til at ansætte en ekstra præst i Brønderslev Sogn. Det står klart i kølvandet på, at Brønderslev Menighedsråd ikke har fået lov til at øge udgifterne.

Menighedsrådet har ønsket at bruge ekstra 770.000 kr., men her har provsti- udvalget vendt tommel- fingeren ned ad.

De 400.000 kr. skulle være brugt til en femte præst - en præst, som menighedsrådet selv finansierer.

Aalborg Stift har sagt nej til at aflønne en ekstra præst, og så har menighedsrådet så har ønske om selv at betale en ekstra præst.

Men det har provstiet indtil videre sagt nej til.

- Men vi forsøger igen, lyder det fra menighedsrådsformand Mogens Juhl.

Ligeledes må menighedsrådet ikke udskifte en minilæsser til kirkegården til 170.000 kr., ligesom der også er sagt nej til at bruge 200.000 kr. til et nyt køkken i præsteboligen i Peter Heises Kvarter.

Menighedsrådet har ikke kunnet finde pengene inden for de nuværende rammer. esb