BRØNDERSLEV: Vandforbrugere i Brønderslev får ingen ekstraregning som følge af, at Hjørring Vandselskab tabte en højesteretssag omkring skatteforhold.

- Vi har budgetteret forsigtigt, og har ikke turdet budgettere med, at den principielle sag ville blive vundet, fortæller formand for Brønderslev Forsyning A/S, Lasse Riisgaard.

Havde Hjørring Vandselskab vundet, ville vandprisen være blevet sat ned eller i hvert fald fastholdt.