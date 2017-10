Ingen fare for drikkevandet

BRØNDERSLEV: Man kan roligt drikke vand fra vandhanerne i Brønderslev. Det slår formand for Brønderslev Forsyning, Lasse Riisgaard (V), fast.

Efter at der andre steder i landet er fundet rester af pesticidproduktet chloridazon, har Brønderslev Forsyning sat gang i en ekstra kontrol for at vurdere situationen i selskabets egne tre vandværker.

- Vi har nu fået de endelige rapporter fra analyseinstituttet, fortæller Lasse Riisgaard. Og vi kan med glæde konstatere, at vi ikke hos Brønderslev Vand har fund af chloriadazon og to nedbrydningsprodukter herfra.

Lasse Riisgaard fortæller, at stofferne ikke tidligere er indgået i de faste drikkevandskontroller, men er blevet aktuelle efter at de er fundet på andre vandværker rundt om i landet.

- Det er derfor besluttet, at stofferne fremover indgår i den obligatoriske kontrol, tilføjer Lasse Riisgaard.

Chloridazon og de to tilknyttede nedbrydningsprodukter (desphenyl-chloridazon samt methyl-desphenyl-chloridazon) stammer fra et nu forbudt ukrudtsmiddel, der tidligere er blevet brugt ved dyrkning af roer, rødbeder og løg.