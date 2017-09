KLOKKERHOLM: Der er ingen farlige stoffer i eller omkring Klokkerholm Skole. Det konkluderer Brønderslev Kommunes miljøafdeling, efter at der i går blev tilkaldt eksperthjælp fra Beredskabsstyrelsen Haz-Mat beredskab.

HazMat beredskabet bistår myndighederne ved uheld med kemiske stoffer. HazMat beredskabet foretog målinger på Klokkerholm Skole og flere steder i det offentlige kloaksystem samt i en privat bolig i Borgergade, der også har været hårdt ramt af lugtproblemerne.

Beredskabet kunne konstatere, at der ikke er målbare niveauer af farlige stoffer på nogen af de besøgte lokaliteter. Det er ikke det samme som at sige, at der ikke er lugtgener, hvilket beredskabet også kunne konstatere, idet der fortsat var brønde i kloaksystemet i Smørblomstvej, der lugtede kraftigt.

Sidst på dagen torsdag luftede Brønderslev Kommune kloaksystemet ud fra skolen og ud i Smørblomstvej samt det offentlige kloaksystem i Smørblomstvej. Det kørte henover nogle timer torsdag aften. Samtidig har der været luftet ud på skolen med blæsere, der har kørt hele natten. Der var ikke lugt at spore på skolen her til morgen. Udluftningen på skolen fortsætter for fuld styrke frem til fredag eftermiddag.

- Her i formiddag spules skolens kloaksystemet i Smørblomstvej igennem i håb om at dette også kan være med til at fjerne eventuel "gammel" lugt i systemet, fortæller formand for Brønderslev Kommunes teknik- og miljøudvalg, Karsten Frederiksen (K).

Miljømyndigheden er efterhånden ret overbevist om, at lugten ikke stammer fra en opstået forurening.

Der har i forbindelse med sporingen af lugtkilden været åbnet rigtig mange kloakdæksler rundt i kloaksystemet, uden at det har været muligt at spore lugten tilbage i systemet til en bestemt kilde.

- Kun få steder (Smørblomstvej) kunne der konstateres lugt i hovedkloaksystemet. Det tyder umiddelbart på, at lugtgenerne skyldes en eller anden hændelse i forbindelse med tordenskyllet søndag 3. september, og at lugten mod forventning simpelthen er blevet hængende i kloaksystemet og i bygningernes interne kloaksystem. Ifølge beredskabsstyrelsen kan lugt i kloaksystemer blive hængende meget længe.

Sideløbende med tiltagene på skolen og i kloaksystemet vil Brønderslev Kommune fortsætte drøftelser med embedslæge og arbejdstilsyn med henblik på at afklare, hvad der skal gøres for at skolen kan åbne igen.

- I den forbindelse vil vi fastslå, at såfremt man decideret bliver dårligt som følge af lugten, så skal man kontakte egen læge.

Mandag morgen vil miljømyndigheden igen gennemgå skolen for at konstatere om lugten er forsvundet. Skolen bliver således tidligst åbnet tirsdag.