BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: Der er blandt de mange valgplakater, der er ophængt i kommunen, inden fra Radikale Venstre.

- På grund af en fejl på det trykkeri, der skulle levere de radikale valgplakater, nåede plakaterne ikke som lovet frem til tiden, forklarer formand for Radikale Venstre i Brønderslev Kommune, Frede Hansen, Dronninglund.

- De blev ellers bestilt for flere måneder siden.

- Så hvis nogen undrer sig over, at der ingen radikale plakater, så er det altså fordi de radikale i kommunen ikke var til til at hænge plakater op lørdag klokken 12.

- Vi ærgrer os, men kan dog glæde os over én ting. Vi får plakaterne gratis i denne uge. Så intet er så galt, at det ikke er godt for noget, lyder det fra Frede Hansen.