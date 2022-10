Inges skulder blev opereret fire gange, og hun kunne ikke male - men så fandt hun en løsning

JERSLEV:73-årige Inge Østergaard har malet det meste af sit liv. Siden 1980'erne har det at male billeder været en fast og vigtig del af hendes liv, men det satte et langvarigt problem med hendes skulder en stopper for.

Hun faldt i sit hjem og slog sin skulder af led og fik siden at vide, at hun bare skulle træne. Men det hjalp ikke, og hun måtte til lægen igen. Det viste sig, at en muskel i skulderen var revet over, og efter fire operationer var det stadig ikke rigtigt godt. Tiden gik, og hun kunne ikke male.

- Resultatet er, at jeg ikke længere kan løfte armen, konstaterer Inge Østergaard.

Hun forsøgte at bruge den venstre arm til at løfte den højre med, men det fungerede ikke.

- Så gik 2019 med ingenting, og jeg begyndte at indse, at jeg var nødt til at gøre noget nyt, husker Inge Østergaard, der havde svært ved at undvære at male.

- Man bliver jo lidt rastløs, fortæller hun.

Fandt godt hjælpemiddel

Hun begyndte at se på muligheder for hjælpemidler, og det viste sig, at der fandtes noget effektivt: En mekanisk armstøtte monteret på en stol, der kan køres op i højden.

Den mekaniske armstøtte gør det muligt for Inge Østergaard at male. Foto: Martél Andersen

Med den kan hun nu male igen - det var svært i begyndelsen, og det var også svært at komme i gang igen, når hun havde været væk fra det i så lang tid. Men i gang med at male kom hun. For det ville hun.

- Det var jo dét, jeg havde drømt om. Når jeg blev pensionist, ville jeg gøre mere ud af det.

Det går ikke hurtigt, når Inge Østergaard maler, og hun går lidt til og fra billedet, mens hun arbejder - men det oplever hun kun er godt for processen, for så kommer der nye øjne på billedet, når man har fået det lidt på afstand.

Inge Østergaard har et helt rum i hjemmet i Jerslev, som er indrettet som værksted, hvor hun maler og har billeder på væggen og oliemalingen klar. Og hun er virkelig glad for at være i gang igen, for hendes mangeårige hobby betyder meget for hende.

Inge Østergaard har malet i mange år, og det er en hobby, der betyder meget for hende. Foto: Martél Andersen

- Det betyder, at man rigtigt kan glemme tid og sted, og man bliver optaget af det. Det er med til at give livskvalitet, at man har noget, man godt kan lide at lave, fortæller Inge Østergaard.

Svær accept

Det har været en svær proces at erkende, at armen ikke bliver bedre.

- Jeg håbede hele tiden, at det ville blive bedre. Det er svært at acceptere, at man har fået et handicap, fortæller Inge Østergaard, der ikke almindeligvis beskriver sig selv som handicappet:

- Men det er jo dét, jeg er.

Med sin mekaniske armstøtte kan Inge Østergaard dog en del ting, også i hverdagens gøremål. Men der er også noget, hun ikke kan - hun kan fx ikke strikke længere.

- Jeg kan ikke tørre en lampe af - for den flytter sig, fortæller hun.

Foto: Martél Andersen

Og nogle situationer er svære, selv om hun er blevet bedre til at bruge venstre arm.

- Jeg hader at være i byen, når de serverer suppe, smiler Inge Østergaard.

Farver og skygger

Inge Østergaard begyndte at male i 1980'erne - det var efter at børnene var blevet lidt større.

Hun begyndte med at tage på malerkursus i Sæby to år i træk, og hun havde da også tidligere i sit liv malet som en del af sin seminarieuddannelse. Men nu tog hendes hobby for alvor fart.

- Jeg lærte en masse ting om farver og skygger, som jeg stadig bruger til at gå ud fra. Og så fortsatte jeg, fortæller Inge Østergaard.

Foto: Martél Andersen

Inge Østergaard gør meget i Løkken-motiver, hvor hun kan lide hele området og naturen.

- Jeg eksperimenterer med de farver, der er i vand. Jeg går med mit fotografiapparat eller telefon og tager billeder, fortæller Inge Østergaard, der kan lide at male efter billeder frem for ude ved motivet.

- Skyggerne flytter sig, og det bliver et helt andet motiv.

Veje går igen på mange af hendes billeder.

- Jeg er meget fascineret af veje. Man kan forsvinde ind i billedet, forklarer Inge Østergaard.

I det hele taget kan hun godt lide at gå og se alting, når hun går ture og blive inspireret.

- Himlen er så forskellig. Når vi kører tur, laver jeg en masse forskellige ting i mit hoved. Som regel er det de glade farver i og ikke de dystre, fortæller Inge Østergaard.

Klar til efterårskunst

Inge Østergaard holder ganske bestemt fast i at betegne maleriet som en hobby, men hun sælger også nogle af sine billeder. Og hun udstiller - hun er fast af sted til en udstilling sidst på sommeren i Løkken, og så har hun gennem 20 år været at finde på Jerslev Efterårskunst i uge 42.

Sådan bliver det også i år, og denne gang er det hende, der har stået for billedet til plakaten for udstillingen.

Jerslev Efterårskunst Efterårskunst i Jerslev åbnes lørdag 22. oktober kl. 10.00 på Toftegårdsskolen i Jerslev med ferniseringstalen klokken 10.30 af byrådsmedlem Line Vanggaard.

Udstillingen er åben lørdag 22. oktober kl. 10-17 og søndag 23. oktober kl. 10-16, og der er gratis entré.

Kunsterne repræsenterer en lang række stilarter og materialerne spænder over alt fra olie, glas, keramik og metal til drivtømmer og tekstil. Der er også udstilling med to lokale foreninger - Jerslev Fotoklub og Husflidsforeningen.

Der er i år 44 kunstnere med fra store dele af landet, og det er 34. gang, at der er Jerslev Efterårskunst.

Arrangører er en lang række frivillige med Kunstudvalget og Jerslev Borgerforening i spidsen, og de oplyser, at kunstnerne vil være til stede hele weekenden, så alle besøgende har mulighed for at få en god snak om de udstillede værker. VIS MERE

Hun kan lide at udstille, både fordi hun som folkeskolelærer i Jerslev gennem 39 år møder en masse folk hun kender, og fordi det er rart, når andre kan lide hendes billeder eller kommer med input.

- Det dér skulderklap. Så får man lyst til at lave noget mere, fortæller hun.

Og armen? Med sin armstøtte kan den en del, men den bliver ikke bedre.

- Jeg er kommet videre, efter at jeg har accepteret, at det ikke kan være anderledes, siger Inge Østergaard, der understreger, at ingen skal have ondt af hende.

- Der er så meget, der kunne være værre. Alle dem, der er syge. Det er jo ingen alvorlig sygdom.

Inge Østergaard og de andre udstillere kan opleves til Efterårskunst i Jerslev 22. og 23. oktober på Toftegårdsskolen i Jerslev.