Inspektør rykker til en ny hal

BRØNDERSLEV: Selv om Christian Brønden med denne måneds udgang stopper som halinspektør ved Brønderslev Hallerne, kan han bevare titlen som halinspektør. Store Brønderslev Marked har nemlig udnævnt ham til inspektør for Den Gule Hal på Markedspladsen.

Christian Brønden har meldt sig som frivillig i bestyrelsen for Store Brønderslev Marked, og han er valgt som arbejdende suppleant med specielt ansvar for hallen på markedspladsen. Den Gule Hal rummer alle Store Brønderslev Markeds effekter - scene og andet udstyr.

Christian Brønden har siden nytår 1995 stået i spidsen for Brønderslev Hallen.

Christian Brønden står for, at alt falder på plads i kalenderen. Arbejdet som halinspektør handler om det daglige ansvar for de 12 fastansatte, ca. 30 deltidsansatte, to idrætshaller og en aktivitetsdal, svømmehallen, bowlinghal og Hostel Brønderslev, der er det nyeste skud på stammen.

- Mit daglige arbejde er både administrativt og udadvendt, og det kan jeg godt lide, forklarer Christian Brønden. Hver uge er der ca. 2.500, der benytter Brønderslev Hallerne, og lige så mange kommer i Brønderslev Svømmehal.

Christian Brønden kender utroligt mange mennesker.

- Jeg er jo selv her fra egnen, og som halinspektør ser jeg mange af hallernes brugere, siger Christian Brønden, der voksede op på en ejendom i Svennum nær Jerslev.

Christian Brønden er uddannet tømrer, og arbejdede som sådan i flere år, men blev senere portmontør.

- Da jeg erfarede, at der var et job i Brønderslev Hallen, slog jeg til.

Hans baggrund som tømrer betyder, at det er ham, der "vinder" hovedentreprisen, når der skal bygges til eller laves om i privaten.

Senest har han udvidet sommerhuset i Kjettrup Bjerge så der er plads til hele familien. Juleaften var der således 16 til at danse omkring juletræet.

Han har allerede fået en ordre på et træhus i to etager - dog kun et legehus - fra børnebørnene.

Christian Brønden blev i 1976 blev gift med Conny. Sammen har de tre børn, Henrik, Anders og Anne og otte børnebørn.

Christian Brønden vil fortsat være tilknyttet Brønderslev Hallerne som konsulent, idet han har stor indsigt i energi, og både Brønderslev Hallerne og Brønderslev Svømmehal er storforbrugere af energi.

Christian Brønden har sørget for installering af både varmepumper og solfangere, for at begrænse udgifterne til energi.

Når Christian Brønden ikke er på arbejde eller har større private byggeprojekter, står der ofte golfkøller på menuen, ligesom d e gerne tager en tur på deres mountainbikes.

- Min kone og jeg elsker at spille golf, så det er efterhånden blevet til mange golfrejser i ind- og udland. Der er bestilt et par golfrejser.

- I halinspektørforeningen har vi en løbende turnering, hvor omkring en snes af os dyster på venskabelig vis. Vi skiftes til at arrangere turneringerne, fortæller Christian Brønden.

Brønderslev Hallen holder reception fredag 26. januar klokken 13-16 i anledning af, at Christian Brønden stopper, og Laila Mølholt tiltræder som centerleder.