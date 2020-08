Intech får ny direktør

BRØNDERSLEV:Hos Intech skal de have en ny direktør.

De to ejere, Leif Carøe Andersen og Carsten Trudslev, har hidtil haft det daglige ansvar, og begge fortsætter også som direktør for henholdsvis Seafood-afdelingen og Food-afdelingen.

Begge ser de frem til det nye samarbejde, oplyses det i en pressemeddelelse.

- Det har været en lang proces. Vi har længe været på udkig efter den helt rigtige person. En med bred erhvervsmæssig erfaring inden for ledelse og virksomhedsudvikling og én med dokumenterede resultater. Det har vi nu fundet. Kim er erfaren i dansk og internationalt erhvervsliv, og vi er sikker på, at han er den helt rigtige person til posten og til at flytte Intech videre op på næste niveau, udtaler Carsten Trudslev.

Ansættelsen af en ny administrerende direktør giver samtidig mulighed for, at Intechs to ejere kan fokusere på hver deres kerneområde.

- Det skaber muligheden for, at både Carsten og jeg kan fokusere 100 procent på de områder, hvor vi har vores spidskompetencer nemlig inden for henholdsvis Food- og Seafood-projekterne, siger Leif Carøe Andersen.

Naturligt skridt

Kim Weidemann har i sin karriere opnået en solid erfaring gennem sit arbejde hos flere store danske virksomheder som Wrist, Pedershaab og Danyard.

Han ser skiftet til Intech som et naturligt skridt i sin karriere.

- Intech er en yderst interessant virksomhed, som står overfor nogle spændende strategiske udfordringer, og jeg ser meget frem til arbejdet med at få implementeret de tiltag, som allerede ligger i støbeskeen samt udvikle nye, der alle skal bidrage til virksomhedens fremtidige vækst, fortæller Kim Weidemann.

Der er værksat forskellige investeringer og initiativer, som skal understøtte ledelsens forventning om, at Intech er dobbelt så stor om fem år.

100 medarbejdere

Intech har hovedkontor i Brønderslev samt et datterselskab i Pandrup og et kontor i Norge og beskæftiger cirka 100 medarbejdere.

Virksomheden råder over 6500 kvm produktion, lager og kontor. Intech designer og fremstiller rustfrit procesudstyr og fabrikker til fiskeindustrien og fødevareindustrien samt industriautomatik i form af blandt andet komplette robotceller og palleteringssystemer.

Der leveres til hele verden, og eksportandelen udgør cirka 90 procent af omsætningen.