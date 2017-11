Indbrudstyvene skal stresses: Politiet intensiverer patruljeringen

VENDSYSSEL: Til trods for at indbrud er et højt prioriteret fokusområde hos Nordjyllands Politi, så plages Vendsyssel fortsat af mange indbrud. Derfor er indsatsen nu blevet styrket yderligere i de områder og perioder, hvor der sker flest indbrud, oplyser politikommissær Kenneth Ginnerup fra Lokalpoliti i Hjørring.

- Vi intensiverer vores patruljering, dér hvor vi kan se, at der sker flest indbrud og det er mellem torsdag og lørdag, forklarer politikommissæren.

Resten af ugen modtager politiet dog også anmeldelser om indbrud. Onsdag modtog Lokalpoliti i Frederikshavn og Hjørring tilsammen seks anmeldelser om indbrud eller forsøg på indbrud i villaer i Jerslev, Brønderslev, Sæby, Hirtshals, Løkken, Brovst og Aabybro. I følge politikommissær Peter Skovbak fra Lokalpoliti i Frederikshavn, så foregår indbruddene typisk i timerne lige efter mørkets frembrud.

Brug for hjælp fra borgere

Selvom politiet har styrket indsatsen mod indbrud, så har de stadig brug for ekstra øjne og ører.

- Vi har desværre ikke har fået særlig mange tip fra borgere. Så vi har brug for at folk i særligt de indbrudsplagede områder holder øje med personer og biler, som afviger fra det normale billede, og så meddeler det til os, hvis de observerer noget mistænkeligt, fortæller politikommissær Kenneth Ginnerup.

Politiet har lige nu kun nogle tip om en polsk varevogn at gå efter. Flere borgere har set en polsk Mercedes Sprinter køre rundt i indbrudsplagede boligområder i Pandrup, Aabybro og Brovst.

- Det er ikke sikkert, at den har noget med indbruddene at gøre, men vi vil da gerne lige tale med chaufføren af varebilen, siger Kenneth Ginnerup.