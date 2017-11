Interessen er stor for Vivaldi

BRØNDERSLEV: Der er stor interesse for det kommende Vivaldi Friplejehjem i Brønderslev. Næsten 100 kom til et borgermøde omkring plejehjemmet.

Der bliver 44 pladser på plejehjemmet, der åbner omkring 1. juni, og opføres af Danske Diakonhjem, der i forvejen driver Asaa Friplejehjem, og har driftsoverenskomst med Plejecentret Kornumgaard i Brønderslev.

Det var direktør i Danske Diakonhjem, Emil Tang, der fortalte om det kommende friplejehjem.

Der var mange spørgsmål til forskellen mellem kommunale plejehjem og friplejehjem.

Emil Tang sagde, at Danske Diakonhjem gør meget ud af at uddanne medarbejderne.

- Den frihed, vi har på friplejehjem, tror jeg også betyder, at vi kan gøre det på en anden måde. Vi siger tit, at vi skal få én krone til at blive til 1,05 kroner.

Omkring prisen oplyste han, at huslejen bliver ca. 7.000 kroner, hvortil kommer mad, vask med mere.

- Vi følger de priser, kommunerne udstikker, oplyste Emil Tang. Vi skal også i den kommende tid have møder med Brønderslev Kommune, for at fastlægge husleje med mere.

Emil Tang kunne fortælle, at Danske Diakonhjem altid bygger køkkener til plejehjemmene.

- De ældre skal have mulighed for at opleve duften af mad, og de kan også hjælpe til i de små køkkener i afsnittene, hvor de kan skrælle kartofler.

På et spørgsmål om at have hund med på plejehjem, kunne Emil Tang fortælle, at det har man været udsat.

- Vi fandt så en privat hundelufter, der gik tur med hunden hver dag. Ligeledes er der frivillige på nogle af vore plejehjem, der bistår omkring spisning.

Idemanden til plejehjemsprojektet, videborgmester Karsten Frederiksen, regner med, at der bliver stor efterspørgsel efter pladserne med de ventelister, der er i dag til plejehjem.

På ønskesedlen til indvielsen står selvfølgelig et flygel, så Vivaldis "Forår" kan blive hjemmets egen sang.

Den kommende leder ansættes 1. januar eller 1. februar, og lederen skal derefter ansætte personale, der senere skal på kursus, inden plejehjemmet åbner, formentlig 1. juni 2018.