Intet Hjallerup Marked i 2021: - Det er med tungt hjerte, at vi skal aflyse

Keld Nielsen må desværre erkende, at Hjallerup Marked i 2021 ikke bliver til noget alligevel på grund af coronapandemien. Foto: Kim Dahl Hansen

HJALLERUP:Der bliver ikke hverken øltelt, koncerter eller dyremarked i Hjallerup i 2021. Det har ledelsen bag Hjallerup Marked onsdag besluttet på baggrund af de nuværende corona-restriktioner.

Første udgave af Hjallerup Marked blev holdt helt tilbage i 1744. Og når Keld Nielsen skal pege på én ting, der ærgrer ham ved årets aflysning, er det netop, at traditionerne ved Hjallerup Marked ikke kan holdes i hævd.

- Jeg er nødt til at sige, at 276 års historie fornægter sig ikke. Men der sker selvfølgelig en udvikling, og det gør der også over disse år, og det skal vi også tænke ind i de kommende år, siger Keld Nielsen.

Her plejer der at være stuvefyldt med mennesker til Hjallerup Marked. Det bliver der ikke i år. Foto: Kim Dahl Hansen

Næstformand i Hjallerup Marked, Stefan Jacobsen, betegner beslutningen om at aflyse årets marked som en tung beslutning, som bestemt ikke har været nem at træffe for Hjallerup Markeds ledelse.

- Vi brænder alle sammen for det, og vi elsker det alle sammen. Det er med tungt hjerte, at vi skal aflyse for andet år i træk, siger Stefan Jacobsen i et interview med Radio Nordjyske.

Nytænkning af markedet

Det er netop andet år i træk, at Hjallerup Marked aflyses. De op mod 200.000 årlige gæster over markedets fire dage må derfor igen se langt efter dyreskue og hygge på markedspladsen. Det er blandt andet det nuværende forsamlingsforbud, der har spændt ben for afviklingen af Hjallerup Marked.

- Vi kan ikke hegne Hjallerup Marked ind, så vi har ikke mulighed for at lave restriktioner eller kontrollere corona-pas. Hjallerup Marked er for alle, og der skal være åbent for, at man bare kan komme, siger Keld Nielsen, der er formand for Hjallerup Marked.

Han påpeger, at kræmmerdelen af Hjallerup Marked måske kommer til at undergå en forandring på baggrund af de seneste to udgavers aflysninger. Kræmmerne har måske fundet andre steder eller kanaler at sælge deres ting og sager.

- Selvfølgelig skal vi nytænke markedet. Vi fornægter ikke historien i det, vi gør. Det vil stadig være et hestemarked. Det går vi ikke fra. Vi har helt tydeligt vedtaget, at vi holder fast i hestene som vores varetegn. Vi får i stedet et arbejde med, om kræmmerne måske har fundet på noget andet i mellemtiden i de to år, hvor vi ikke har holdt Hjallerup Marked, siger Keld Nielsen.

Keld Nielsen må desværre erkende, at Hjallerup Marked i 2021 ikke bliver til noget alligevel på grund af coronapandemien. Foto: Kim Dahl Hansen

Økonomien i orden

Selvom Hjallerup Marked ved årets udgang ikke vil have hentet indtægter fra markedsaktiviteter i hverken 2020 eller 2021, er Keld Nielsen fortrøstningsfuld i forhold til den fortsatte drift. Der er ingen frygt for, at markedet ikke kan afvikles i fremtiden.

- Det kan vi helt sikkert. Hjallerup Marked har en grundkapital, der gør, at vi ikke frygter for ikke at kunne afholde marked i fremtiden. Der er overhovedet ingen tanke om, at der ikke kommer marked igen, fastslår Keld Nielsen.

Han forklarer, at den kommende tid for Hjallerup Markeds ledelse skal bruges på at kontakte samarbejdspartnere med henblik på at skubbe aftalerne med dem nok et år.

- Sidste år forhandlede vi os til at skyde alting et år, og det er her, vi står nu. Den samme snak skal vi have med vores samarbejdspartnere og forsøge at lave aftaler, der gør, at vi kan skubbe det hele et år mere, siger Keld Nielsen.

Han oplyser, at Hjallerup Marked oplever positive tilkendegivelser fra de nuværende samarbejdspartnere i forhold til at vende tilbage i 2022.

Rammer foreningerne

Grundet det manglende overskud fra 2020- og nu også 2021-udgaverne af Hjallerup Marked kommer foreningerne i Hjallerup og omegn også til at mærke konsekvenserne af de to markeders aflysning.

- Det væsentligste sted, hvor økonomien kommer i spil, er hos foreningerne. To år uden halvanden million om året til dem sætter sine spor i Hjallerups foreninger, forklarer Keld Nielsen.

- Derfor kan der helt sikkert være nogle projekter og ønsker, som vi ikke kan opfylde, fordi vi ikke har pengene. Det er ærgerligt for byens udvikling. Der er helt klart nogle ting, der kunne have været gang i, hvor der ikke er sket noget, uddyber han.