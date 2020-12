Iværksætter håber, idéen overlever coronakrisen

Kostumer, rekvisitter, gadeteater og meget andet udgør en del af Britt Kristensens drøm om et liv som selvstændig iværksætter. Coronakrisen udfordrer hende, og hun håber, at de økonomiske kræfter rækker til at finde ud af, om ideen holder i en verden uden covid-19 som trussel. Foto: Kim Dahl Hansen