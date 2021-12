Ja til renovering af 234 boliger i Brønderslev

Økonomiudvalget har sagt ja til, at boligforeningen Fredensbo kan gå i gang med at renovere et stort antal lejeboliger i Brønderslev.

I Løvparken og Skovparken skal 125 boliger blive til 120 boliger for i alt 107 millioner kroner.

På Fasanvej og Stokbrogade skal 57 boliger blive til 54 boliger for i alt 62 millioner kroner.

Og i en tredje afdeling på Stokbrogade og Fortunavej skal 66 boliger ændres til 60 boliger for i alt 51 millioner kroner.

I alle tre afdelinger nedlægges nogle et-værelses lejligheder, da de er svære at udleje. I alt får Brønderslev dermed 234 nyrenoverede lejeboliger, når projektet er færdigt.

- Det har vi sagt ja til. Det er nødvendigt, de er ved at trænge til det, og derfor er vi rigtig interesseret i at få dem lavet. Det glæder vi os til. Vi indstiller, at det bliver godkendt i byrådet. Vi synes, det er godt, at de bliver renoveret, så vi har en moderne boligmasse i Brønderslev, siger borgmester Mikael Klitgaard (V).

Brønderslev Kommune kommer ind i billedet, fordi de skal stille en garanti.

Byggeprojekterne finansieres med støtte fra Landsbyggefonden.

Mikael Klitgaard melder om, at der er en god efterspørgsel på boliger i Brønderslev.

- Boligerne på Banegårdspladsen, som nogle har bekymret sig om, ser ud til at blive lejet ud, og det kører fint. Der er stor efterspørgsel på tæt-lave boliger, og det arbejder vi også på andre steder. Der er også solgt en del byggegrunde i år. Med hensyn til etagebyggeri, som det her er, så har vi ledig kapacitet specielt i Knudsgade. Men vi har den idé, at hvis vi skal leje dem ud, så skal de også være moderne. Vi har en ambition om at få flere borgere, og derfor er vi nødt til at holde tingene i orden, opsummerer Mikael Klitgaard.

Godkendelsen af byggeprojektet kommer på byrådets dagsorden, inden beslutningen er endelig.

Fredensbo er allerede klar med godkendelse og finansieringen til en renovering af 102 boliger i Vestergade, Fasanvej og på Glentevej.

Det går i gang til foråret, og her skal alt fra gulv til loft renoveres - badeværelser, køkkener, vinduer, gulve og tagpaneler står for tur.