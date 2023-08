Jacob Risgaard går til kamp for hundene

VENDSYSSEL:Nordjyllands Internat og Coolshop er gået sammen om et nyt initiativ til fordel for dyr i nød:

Det er Cool Dog Walk, hvor Coolshops medejer Jacob Risgaard, også kendt fra tv-programmet "Løvens Hule", kommer og byder deltagerne velkommen.

Jacob Risgaard fra Coolshop byder velkommen til Cool Dog Walk 12. august. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Det oplyser Nordjyllands Internat i Hjallerup.

Dagen finder sted på markedspladsen i Hjallerup 12. august fra klokken 10 til 16.

- Det bliver en stor familiedag, men i hundens tegn. Vi har arrangeret en gåtur på 3,5 kilometer, og her får deltagerne t-shirts og en lækker goodiebag. Vi har fået lov at låne hele markedspladsen i Hjallerup, så vi har masser af plads at boltre os på med hundeopvisninger, hoppeborg og madboder, oplyser Nordjyllands Internat.

Pengene til dyr i nød kommer ind ved, at deltagerne betaler 150 kroner for at være med - de skal tilmelde sig på sms på forhånd. På den måde støtter man de hunde, som sidder på internatet og venter på nyt hjem.

- Det er første gang, vi holder det. Planen er, at hvis det går godt, så bliver det en årlig begivenhed, fortæller Cathrine Cocks, der er kommunikationsmedarbejder hos Dyrenes Beskyttelse, som står bag Nordjyllands Internat.

Pengene skal bruges til de udgifter, som internatet har med hundene.

- De kommer jo ind med et eller andet i bagagen. Der bliver brugt mange træningstimer på hundene, og de skal sundhedstjekkes, vaccineres og chippes, og de skal behandles, hvis der er noget. Alle de penge, vi bruger på hundene, kan ikke måle sig med den pris, de bliver formidlet til. Derfor samler vi ind, forklarer Cathrine Cocks, der er spændt på, hvor mange der vil være med på dagen.

Cathrine Cocks fra Dyrenes Beskyttelse fortæller, at overskuddet fra dagen går til de hunde, der venter på nyt hjem. Foto: Dyrenes Beskyttelse

Man kan måske også møde nogle af hundene. Internatet deltager med nogle af deres internathunde, som søger nye hjem, hvis dem, de har på dagen, er tryg ved andre hunde.

Efter turen er der aktiviteter på markedspladsen, hvor alle kan være med - der er blandt andet hoppeborg til børnene og opvisninger, og man kan møde eftersøgningshunde, en hundemassør og en adfærdsterapeut.

Folk er velkomne både med og uden hund.