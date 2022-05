Jan får besøgshus på vingård i Vendsyssel: Her kan du få en slurk vin eller gin

BRØNDERSLEV:Nygårdminde Vingård er med sin beliggenhed på breddegrad 57,29 måske Danmarks nordligste vingård - og snart får vinbonden Jan Lunde mulighed for at kræse endnu mere for sine gæster.

Et nyt besøgshus på vingården er ved at tage form, og det skal gerne står klart til uge 27, når proppen er ved at ryge af turist-sæsonen.

Der har været rejsegilde på den nye tilbygning. Planen er, at den skal stå klar til uge 27. Foto: Kim Dahl Hansen

- Der bliver plads til op mod 100 gæster - det kan eksempelvis være polterabends og firmaudflugter, hvor man får rundvisning og smager på gin eller vin, fortæller Jan Lunde.

Sammen med sin hustru Gitte Lunde, har Jan nu gennem flere år taget imod gæster på vingården - og når der ikke skal smages på varen i besøgshuset, så vil Gitte lede sine hold gennem en yoga-session.

Gennem de senere år er der kommet flere og flere gæster til vingården, både individuelle besøgende med i særdeleshed også gruppebesøg og turister.

- Vinmarkerne er udvidet gennem årene, og i dag er der 2.500 vinstokke fordelt på 2,5 hektar. Alle vinstokke bliver dyrket økologisk, og vinen tappes på Glenholm vingård, oplyser Jan Lunde.

Sortimentet består af rosévin, hvidvin, rødvin, mousserende rosé, sød rosé, roségin og vindruesaft.

Nygårdsminde Vingård består ud over hus og vinmarker også af en stor anlagt blomsterhave, en lille frugtplantage og en køkkenhave. Foran huset er der en anlagt parkgolfbane, der henvender sig til alle.

