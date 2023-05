Jane og Henrik åbner café - og den ligger dæleme langt ude på landet

STENUM:Normalt er det godt med en placering på et befærdet strøg, hvis man vil åbne et nyt spisested.

Men sådan forholder det sig på ingen måde for Jane og Henrik Thomsen, der driver Thorupgaard Bondegårdsferie ved Stenum.

Men selv om de holder til langt ude på landet, så har de alligevel kastet sig ud i en helt ny satsning - og derfor er lørdag 27. maj en stor dag for parret.

Her kan de nemlig åbne en helt ny kombineret gårdbutik og grillcafé, som de gennem en længere periode har arbejdet med at gøre til virkelighed.

- Jamen, vi håber da, at det hen ad vejen kan give os noget mersalg, forklarer Jane Thomsen om baggrunden for den nyeste investering.

Initiativet lægger et nyt kapitel til den fine historie, som udviklingen af stedet har været.

Der har gennem den seneste tid været travlt med at indrette den kombinerede grillcafé og gårdbutik. Foto: Torben Hansen

En flot udvikling

Det var tilbage i 2008, at ægteparret købte gården ved Stenum.

Tre år senere sprang de så ud i drømmen om at åbne "bed and breakfast" på stedet, og i samme ombæring sagde Jane Thomsen sit job som sosu-assistent op for at hellige sig værtsskabet.

I første omgang udlejede parret en ferielejlighed på gården, og senere kom endnu et værelse og tre campingpladser til.

Sidenhen er der så udvidet med tre luksuriøse "glamping-telte" - og i det hele taget har der bare været stigende aktivitet på gården. Rundt omkring overnatningsfaciliteterne er der legepladser, vildmarksbade, grillområder, bondegårdsdyr og meget, meget mere.

Café i svinestald

Det var tilbage i efteråret, at Jane og Henrik Thomsen fik tilladelse af Brønderslev Kommune til at indrette den nye café og gårdbutik.

Caféen er indrettet i en gammel svinestald og får plads til cirka 35 personer.

- Jamen, vi har jo nok investeret omkring 300.000 kroner i projektet - og så selvfølgelig også en masse arbejdskraft, forklarer Jane Thomsen.

Jane Thomsen har været ankerkvinde på Thorupgård Bondegårdsferie helt fra starten i 2011. Foto: Torben Hansen

I de første uger frem mod sommeren vil der været åbent fredag og lørdag fra klokken 13 til 21.

Når skolerne tager hul på sommerferien (fra uge 26) øges aktiviteten dog, således at der alle dage fra onsdag til søndag vil være åbent fra klokken 13 til 21.

- I grillcaféen kommer vi blandt andet til at sælge burgere, bøfsandwich, hotdogs, sandwich og smørrebrød. Der bliver også kaffe og hjemmebagt kage - og jeg tror også, at vi kommer til at sælge høns i tarteletter, siger Jane Thomsen med et smil.

Hun er naturligt nok spændt på, hvor stor efterspørgslen bliver - og hvor meget åbningstid, der er behov for.

- Vi må vente og se. Vi evaluerer på det, når vi kommer på den anden side af sommerferien.

Giver nye muligheder

Åbningen af caféen giver på en række fronter andre muligheder for Jane og Henrik Thomsen. Hidtil har det været sådan, at de overnattende gæster har spist morgenmad i familiens eget køkken - og stedets gårdbutik har været indrettet i deres egen stue.

Men fremover kan både gæsternes morgenmad og salget fra gårdbutikken klares fra caféen i den tidligere svinestald.

- Nu får vi hele vores virksomhed ud af vores privatbolig, og et eller andet sted, så bliver det jo også skønt. Vi får nogle bedre køkkenfaciliteter med den nye café - og vi kan også bruge den som en form for reception, siger Jane Thomsen og tilføjer:

- Og så er det jo også sådan, at vi har seks børn, der kommer med en del børnebørn og svigerbørn, når de er på besøg. Så på den baggrund bliver det jo også fint, at vi igen kan bruge vores egen stue, når den ikke længere skal bruges som gårdbutik.

I gårdbutikken kan man blandt andet få kød fra Thorupgaards eget Dexter-kvæg. Men derudover er der også mulighed fra at købe lækkerier fra en række andre lokale producenter.

- Ja, og så sælger vi eksempelvis også keramik og træarbejde fra kunstnere, der er her fra lokalområdet.

Åbning markeres lørdag

Åbningen af den nye grillcafé og gårdbutik markeres lørdag fra klokken 13.

I forbindelse med at dørene åbnes holder byrådsmedlemmet Peter H. S. Kristensen en tale - og efterfølgende er der musikalsk underholdning ved det lokale band "JoeLine".

I forbindelse med åbningen serverer Jane og Henrik Thomsen både kaffe, kage og bobler til de fremmødte gæster.