Janes bondegårdferie hitter - nu åbner hun butik og café

STENUM:61-årige Jane Thomsen befinder sig egentlig bedst og føler sig mest naturlig, når hun taler vendelbomål.

- Jamen, jeg snakker vendelbomål, fordi vi befinder os i Vendsyssel - og fordi det er mit hovedsprog. Og turisterne de kan faktisk også godt lide det. Når jeg taler vendelbomål, så er det autentisk, og det er storytelling, siger hun med et stort smil.

- Og hvis gæster fra Sjælland ikke forstår, hvad jeg siger, så må de jo spørge en ekstra gang, tilføjer hun.

En del sjællændere forstår dog tilsyneladende udmærket, at det er hyggeligt at være på bondegårdsferie ved Stenum. For i efterhånden 11 år har Jane Thomsen drevet Thorupgaard Bondegårdsferie sammen med sin 51-årige mand, Henrik.

Bondegårdsferierne, som de sælger, har sikret kunder fra alle egne af Danmark. Men gæster fra nabolande som Norge, Sverige, Tyskland og Holland er der også mange af.

Når den nye kombinerede butik og café bliver færdig, kan Jane Thomsen give en markant bedre præsentation af de mange produkter, som hun i forvejen sælger fra gården. Foto: Martin Damgård

- Vil du ikke have en kop kaffe og et rundstykke, spørger Jane Thomsen, mens hun anviser en plads ved et veldækket morgenbord i gårdens hyggelige køkken.

Dørene er denne dag åbnet op for Nordjyske, fordi Thorupgaard netop har fået tilladelse af Brønderslev Kommune til at udvide faciliteterne. En gammel svinestald på gården skal istandsættes, så den kommer til at rumme et driftskøkken, en kombineret café og gårdbutik - samt tre nye badeværelser til gæsterne.

Realiserede en drøm

At Thorupgaard nu står overfor en udvidelse er egentlig blot endnu et skridt på den rejse, der blev startet, da parret i maj 2008 købte gården. I første omgang var deres mål at skabe en tryg ramme om parrets tvillinger, som Jane fødte i august 2008.

Men tre år senere havde de samlet mod til at prøve at realisere den drøm, som de egentlig havde haft længe - om at tilbyde "bed and breakfast". Så Jane Thomsen stoppede i 2011 med at arbejde som social- og sundhedsassistent - for at hellige sig værtsskabet omkring bondegårdsferierne.

I første omgang blev en ferielejlighed på 80 kvadratmeter indrettet - og senere kom endnu et værelse samt tre campingpladser til.

I 2021 købte de så et "glamping-telt" for at tilbyde camping under mere luksuriøse forhold - og da den investering viste sig at være god, så er der i år udvidet med endnu to glamping-telte.

Jane Thomsen gør klar til de næste gæster i ét af Thorupgaards tre glamping-telte. Foto: Martin Damgård

- Jamen, jeg må jo sige, at vi godt kan lide det liv, som vi har. Vi er egentlig blevet meget gladere for at drive bondegårdsferie, end vi nogensinde havde forestillet os. Så det er i den grad lysten, der driver værket, forklarer Jane Thomsen.

Mens hun taler kommer en schweizisk familie ind i køkkenet for at få morgenmad. De kommer fra Luzern-området, men he ri starten af oktober holder de nogle dages ferie ved Stenum.

- Good morning. Did you sleep well, spørger Jane Thomsen.

Familien sætter sig til bordet, den schweiziske far får skænket kaffe - og Jane rækker også brødkurven til ham.

- We call them "rundstykker". That means "round pieces", forklarer hun.

Stigende aktivitet

Jane Thomsen har ikke nogen plan om, at Thorupgaard skal vokse vildt og voldsomt - men der har dog været stigende aktivitet gennem årene. Rundt omkring overnatningsfacliteterne er der legepladser, vildmarksbade, grillområder, bondegårdsdyr og meget, meget mere.

- Det er blevet sådan, at vi har aktivitet hele året rundt. Eksempelvis er der en booking nytårsaften - og sidste år var der eksempelvis kun en enkelt weekend i løbet af december, hvor der ikke var gæster, fortælelr Jane Thomsen.

Hvor mange overnatninger har I om året?

- Det har jeg egentlig aldrig rigtigt gjort op. Men jeg talte dog lidt sammen på det efter sommerferien i år, og i løbet af de seks sommerferieuger var der 234 overnatninger her.

- Mange af de ting, vi har lavet, har været en fin succes, og det gør jo bestemt også noget ved lysten til at investere.

Nye muligheder

Når den planlagte udvidelse står færdig, giver det Jane Thomsen en række nye muligheder.

Med den kombinerede butik og café kan hun eksempelvis give en markant bedre præsentation af de mange produkter, som hun i forvejen sælger fra gården.

- Og så får jeg også mulighed for at lave meget mere mad fra det nye driftskøkken. Det bliver simpelthen rigtigt godt, og jeg glæder mig til at gå derud hver dag for at lave nybagte boller til vores gæster.

De nye faciliteter giver mulighed for at lave morgenbuffet til gæsterne. Men derudover planlægger Jane Thomsen også at sælge frokost, eftermiddagskaffe med hjemmebagt kage - og til tider også aftensmad.

I denne gamle stald skal der indrettes en kombineret butik og café. Renoveringen giver desuden plads til at etablere tre badeværelser og et stort køkken. Foto: Martin Damgård

Og så håber Jane Thomsen - som egentlig er uddannet butiksslagter - at hun kan sælge en del mere kød fra Thorupgårds Dexter-kvæg.

- Jeg aner egentlig ikke, hvor stor vores investering i det her projekt bliver. Men vi laver det meste selv, og når der er en skilling på bankbogen, så laver vi lidt mere, siger hun med et smil.

I de foregående 11 år har kun Jane Thomsen været fuldtidsbeskæftiget på gården. Så for Henrik Thomsen, der i 25 år har arbejdet i entreprenørbranchen, har der således mest været tale om fyraftensarbejde.

Men fyraftensarbejde bliver der i den kommende tid nok en del af, for i løbet af relativt kort tid skal det nye projekt realiseres.

- Vi forsøgte egentlig at komme i gang med projektet i sommer, men vi har haft så travlt, at det først er nu, at der for alvor kommer fart på det hele. Men vi skal nok være klar til at holde vores julemarked, som finder sted 26. november, siger Jane Thomsen med et glimt i øjet.

Du kan på www.tbferie.dk læse meget mere om Thorupgaard Bondegårdsferie. Stedet er i øvrigt også medlem af Vendsyssel Fødevarer - en sammenslutning af små lokale fødevareproducenter.