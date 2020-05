”Jernstøberiet i Asaa” et stort skridt nærmere realisering

ASAA:Siden folkene bag idéen om at erhverve den gamle industribygning i Havnegade 39 i Asaa holdt åbent hus i januar, er det gået stærkt. Der er allerede nu indsamlet penge nok til, at man kan købe støberiet. Pengene skaffes gennem salg af aktier, og der er på nuværende tidspunkt indsamlet over 400.000 kr. i donationer fra næsten 300 folkeaktionærer.

- Vi meget taknemmelige, og nu er det ikke, fordi vi bliver grådige, at vi nu også tror på, at vi når de 500.000. Vi hører nemlig stadig om folk/virksomheder, der gerne vil være med, men blot ikke har fået kontaktet os endnu, fortæller formanden for den erhvervsdrivende fond, ”Jernstøberiet Asaa”, Villy Mortensen.

I samarbejde med advokat Anker Laden-Andersen, Hjulmand & Kaptain, arbejdes der i øjeblikket på at få udarbejdet formalia til stiftelse af fonden. Det kræver en grundkapital på 300.000 kroner, men det beløb har man allerede fået ved at søge Sparekassen Vendsyssels fond, Dronninglund.

- Det betyder, at vi nu kan organisere os som en erhvervsdrivende fond, og det vil fremover være en slags ”blåstempling”, når vi skal søge midler til renovering af bygningen hos andre fonde, påpeger Villy Mortensen.

Selve stiftelsen af fonden ”Jernstøberiet Asaa” sker i Erhvervsstyrelsen og tager normalt nogle måneder. Når det er sket, får fonden skøde på bygningen. Ifølge aftale med nuværende ejer, Finn Thomsen, må fonden dog allerede nu bruge bygningen.

- Der er også allerede kommet en del henvendelser fra folk, der har idéer til forskellige kreative udfoldelser i bygningen, og snart vil vi med frivilliges hjælp og under kyndig instruktion kalke og male facaderne på Jernstøberiet, oplyser Villy Mortensen, der er stolt og glad for den store opbakning, man har modtaget fra mange sider.

- Folk fra stort set hele landet har vist interesse for projektet. Forleden ringede en mand fra Nørresundby og fortalte, at han havde arvet sin farbrors svendestykke. Farbroderen var udlært på Asaa Jernstøberi i 1903, og svendestykket var en lille ambolt, som arvingen nu ønskede at give til projektet, hvis vi var interesseret. Det er vi selvfølgelig, og den vil snarest blive afhentet. Farbroderens liv endte i øvrigt tragisk, idet han døde efter et slagsmål. Det skete vist nok på St. Bjørnstrup til et ladebal, hvor han var blevet stukket med en kniv. Denne historie vil vi høre mere om, når ambolten bliver hentet i Nørresundby, fortæller Villy Mortensen, der også oplyser, at man har fået foræret en Diamantkværn, ligesom der også er en Asaamotor på vej.

- Vi er meget optimistiske, for vi kan allerede nu skimte kulissen, der skal rumme og formidle historien om den hæderkronede virksomhed i Asaa, slutter Villy Mortensen.