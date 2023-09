Jette er ramt af dobbelt nedtur: Først hærgede branden - så forsvandt kunderne

Måske var det bare et øjebliks ubetænksomhed, der gjorde det.

Men det har haft store konsekvenser - og også flere end de umiddelbare - at der en juni-nat i år udbrød brand ved Frelsens Hærs genbrugsbutik i Brønderslev.

Jette Højer har i tre år været leder for de frivillige i genbrugsbutikken. Og hun glemmer nok aldrig den nat, hvor hun fik at vide, at der var udbrudt brand i nogle tøjcontainere ved butikken. Fra containerne spredte ilden sig til selve bygningen.

Jette Højer har tidligere fortalt Nordjyske, hvordan hun efter branden løb over til butikken. Her kunne hun konstatere, at brandfolkene havde måttet ødelægge et par døre for at få styr på situationen - men derudover var der primært vand- og røgskader i det indvendige af butikken.

Formentlig fyrværkeri

I kølvandet på branden har teknikere fra Nordjyllands Politi efterforsket sagen.

- Vores undersøgelser viser, at ilden er opstået i containeren, og at den formentlig er opstået på grund af fyrværkeri, siger politikommissær Peter Skovbak.

- Men vi har ikke kunnet finde frem til nogen gerningsmand, og vi har nu også afsluttet sagen. Så der sker ikke mere - med mindre der kommer nogle nye oplysninger frem, forklarer han.

Dermed kommer de frivillige i butikken altså ikke nærmere en forklaring på, hvorfor branden blev startet.

Branden startede i en eller flere af tøjcontainerne ved Frelsens Hærs genbrugsbutik - og fra containerne bredte ilden sig til butikkens tagkonstruktion. Arkivfoto: Claus T. Kræmmergård

- Det meste blev kasseret

Efter branden har der været et stort arbejde med at få overblik over skaderne.

- Det meste i butikken blev kasseret. Men vi havde dog 14 dage, hvor vi solgte varerne med 80 procent i rabat. Og det gjorde, at vi fik ryddet gevaldigt ud i tingene, forklarer Jette Højer.

Selve butikken var så skadet, at den ikke umiddelbart var til at tage i brug igen. Men til alt held opstod der mulighed for ganske kort efter at rykke ind i et andet butikslejemål i samme forretningskompleks på adressen Østergade 71.

Dermed blev det ifølge Jette Højer kun i godt en måned, at genbrugsbutikken var lukket - men samtidig var det en særdeles travl periode.

- Heldigvis er det sådan, at jeg kan lide det her. Så det har ikke været træls. Men det var godt nok mange timer, som jeg hver eneste dag måtte bruge på det.

Men selvom Frelsens Hær nu har åbnet en helt ny butik, så er det desværre langt fra sådan, at alt er blevet godt.

Inden branden var Frelsens Hær placeret på et fremskudt hjørne - men nu er der indgang til butikken i det inderste hjørne af det tre-længede butikscenter.

Kunderne skal finde frem til døren her, der ligger inderst i hjørnet ved det lille butikscenter. Det har indtil videre været svært, og derfor har butikken oplevet en voldsom omsætningsnedgang efter branden. Foto: Lars Pauli

- Vi er rigtigt glade for at være i butikken. Den er med sine 250 kvadratmeter lidt større end den gamle butik - men vi er nok desværre blevet lidt for usynlige med den her placering, siger Jette Højer.

Hun oplever simpelthen, at kunderne ikke længere kommer i butikken i samme grad som før branden.

Drastisk fald i omsætningen

Det store spørgsmål er nu, hvordan Frelsens Hær skal håndtere kundeflugten.

- Jamen, det er et rigtigt godt spørgsmål, hvad der skal gøres ved det. Vi er en smule i tvivl om, om det her handler om, at kunderne simpelthen ikke kan finde os længere, siger Gert Pedersen, der er national genbrugschef hos Frelsens Hær.

- Salget er gået så meget nedad, at hvis det ikke kommer til at rette sig - så kommer vi til at gøre noget ved det, siger genbrugschef Gert Pedersen. Foto: Frelsens Hær

- Men det skal også siges, at vi denne sommer har oplevet en generel nedgang i vores butikker over hele landet. Så måske er det bare sådan, udviklingen har været denne sommer.

Gert Pedersen understreger dog, at man tager problemerne i Brønderslev meget alvorligt. Og der er i den grad brug for at gøre kunderne opmærksomme på, at butikken stadig eksisterer

- Salget er gået så meget nedad, at hvis det ikke kommer til at rette sig - så kommer vi til at gøre noget ved det. Vi sælger lige nu for omkring 20 procent af det, som vi gjorde før branden, og det kan vi jo helt ærligt ikke holde til.

- Men hvis folk har nogle tanker omkring, hvorfor det forholder sig sådan, så vil vi tage imod inputtene med kyshånd.

Genbrugsbutikken er en selvbetjeningsbutik - men Jette Højer og de frivillige er ofte klar til at hjælpe kunderne med at handle. Foto: Lars Pauli

De åbner døren

Genbrugsbutikken er i øvrigt en selvbetjeningsbutik, hvor det er muligt at handle hver dag mellem klokken 8 og 20. Det er sådan, at man ved hjælp af en sms kan få en sensor til at åbne døren til butikken.

- Vi synes jo egentlig, at det er et alle tiders koncept, men der er stadigvæk nogle af vores kunder, der helst ikke vil bruge selvbetjeningsløsningen, forklarer Jette Højer.

- Så nu prøver vi som et forsøg at gøre det sådan, at i den periode, hvor vi er i butikken, lader vi døren stå på vid gab.

Selvbetjeningsbutikken er som regel bemandet af de frivillige mellem klokken 10 og 17.

- Det er jo enormt frustrerende, at det er så svært at få kunder i butikken i øjeblikket. Men vi håber virkelig på, at vi kan få kunderne til at finde os igen, siger Jette Højer.