JKE satser på flere butikker

Efter en række år med underskud er udviklingen vendt og flere butikker på vej

JERSLEV: Efter nogle dårlig år, er der igen sorte tal på bundlinjen hos den nordjyske køkkenvirksomhed JKE Design i Jerslev.

2016 regnskabet viser et overskud på 586.000 kr. mod et underskud i 2015 på knap 14 mio. kr., et underskud i 2014 på knap 31 mio. kr., og i 2013 på lidt over 22 mio. kr.

Men i stedet for at hvile på det trods alt beskedne overskud, vil man hos JKE at sætte skub i forretningen gennem en markant udvidelse af forhandlernettet.

14 nye butikker er på vej i Danmark, 10-15 i Sverige og fem nye i Norge.

Traditionelt har JKE haft sine forhandlere i de lidt mindre byer. Pt. er der 17 butikker spredt ud over landet - i Nordjylland er der fire: St. Ajstrup, Brønderslev, Thisted og i Nykøbing Mors.

Det bliver der nu lavet om på. JKE vil i løbet af de kommende to år brede sig til Aarhus, Randers, Silkeborg, Skive, Holstebro, Vejle, Herning, Aabenraa, Svendborg, Odense, Næstved, Slagelse, Roskilde, Rønne. I juni åbner den første nye konceptbutik i Aarhus.

- På markedet er der en positiv stemning, og den skal vi selvfølgelig også udnytte til at udvikle forretningen, siger JKE Designs direktør, Claus Nørgaard. jl