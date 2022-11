Jul på Voergaard Slot er også for børn - DRs kendte univers rykker ind

DRONNINGLUND: I samarbejde med Kgl. Hofleverandør Bering House of Flowers, Danmarks Radio og Trine Jepsen A/S byder Voergaard Slot indenfor til magisk jul på slottet. Jul på Voergaard Slot åbner 25. november.

Som noget nyt rykker Danmarks Radio ind i slottets smukke lade og gør gæsterne klogere på Børne tv’s historie.

Jul på Voergaard Slot er for hele familien, og familiens yngste kan blandt andet se frem til at hjælpe Bamse med at løse årets Julejagt.

Trine Jepsen er ansvarlig for oplevelserne på slottet, og hun fortæller, at DR’s Minisjang figur Børste kigger forbi i weekenden 26. & 27. november kl. 11.00, 13.00 & 15.00 begge dage.

- Og der er oplevelser for både børn, forældre og bedsteforældre. De sidste 60 år har DR’s børne-tv været en del af enhver danskers opvækst. Forældre og børn har sammen fulgt mange elskede figurer og værter – serier som Sonja fra Saxogade, Kaj og Andrea, Bamses Billedbog samt Hr. Skæg er blevet sendt flere gange, og har været med til at binde generationer sammen i et fælles univers, forklarer hun og får følgeskab af Janne Bak fra Voergaard Slot.

- Vi glæder os til at give vores gæster en magisk oplevelse i samarbejde med DR og vores øvrige samarbejdspartnere, og til at invitere indenfor til en ny version af årets julemarked. Vi har en unik ramme, som vi ønsker at gøre mere tilgængelig på tværs af generationer – en ramme, der komplimenterer både Bering og DR’s udstilling perfekt, siger Janne Bak på vegne af Voergaard Slot.

Blomster og musik

En tradition på slottet og en publikumsmagnet er det når Bjarne Als og Bering House of Flowers juleunivers foldes ud og der bliver pyntet op under årets tema: Musik på juleslottet.

"Jul på Voergaard Slot, hvor blomsterkunstner Bjarne Als fra Bering House of Flowers traditionen tro har dekoreret stuerne. Arkivfoto: Voergaard Slot

Blomsterkunstneren over dem alle Bjarne Als har i relation til Jul på Voergaard har kultstatus. Han vil igen i år sikre et eventyrligt smukt slot, og som noget nyt kan besøgende også blive klædt på til at udføre den perfekte borddekoration eller julebuket, når Bjarne Als dagligt vil udføre blomsterdemonstrationer.

Jul på Voergaard Slot varer til og med søndag 4. december – DR Udstillingen fortsætter dog frem til og med 18. december.