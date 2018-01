Julefrokost: Politiets anklager skal nu vurdere sex-sag

BRØNDERSLEV: - Vi er færdige med at efterforske sagen, og den er nu sendt videre til vurdering hos anklagemyndigheden, fortæller politikommissær Peter Skovbak Pedersen fra Nordjyllands Politis Efterforskningscenter i Frederikshavn.

Efterforskningen blev nødvendig, da politiet modtog anmeldelser om sexchikane, som skulle være sket, da Vej og Park holdt julefrokost på Materielgården i Dronninglund kort før jul.

Anmeldelserne om sexchikane ramte to mandlige ansatte. Derefter fulgte flere personaleundersøgelser i kommunen, og de to medarbejdere kunne få dage senere konstatere, at de ikke længere var ansatte.

Kort efter blev chefen for Vej og Park desuden tilbudt en fratrædelsesaftale.

- Det har intet med den sag at gøre, sagde vicekommunaldirektør Lene Faber i forbindelse med aftalen.

Peter Skovbak Pedersen kan ikke oplyse, hvor mange afhøringer, der er foretaget i efterforskningen.

- Nej, men som udgangspunkt er efterforskningen afsluttet fra vores side, siger Peter Skovbak Pedersen.

Nu ligger sagen til vurdering hos anklagemyndigheden, som snart afgør, om der skal ske yderligere i sagen.

I mellemtiden kan kommunen begynde at gøre regningen efter julefrokosten - og fratrædelsesaftalen med Vej og Park-chefen - klar til skatteborgerne.

Vil ikke oplyse alle tallene

Den tidligere chef vil modtage sin sædvanlige løn i hele 2018. Den er på 632.639,38 kr. Desuden skal der betales et ekstraordinært pensionsbidrag svarende til tre måneders løn. Kommunen oplyser ikke det præcise beløb, men skal det svare til tre måneders løn, løber det formentlig op i omegnen af 150.000 kr. Sammenlagt kan fratrædelsesaftalen dermed komme til at koste omkring 880.000 kr.

Da kommunen nægter at give indblik i eventuelle aftaler i forbindelse med to andre tidligere ansattes ansættelsesophør, er det ikke muligt at sætte konkrete tal på den samlede regning. Men de 880.000 kr. dækker kun fratrædelsesaftalen med den tidligere chef og ikke udgifter til møder og sagsbehandling i forbindelse med hele forløbet.