Julelys på trods

Brønderslev bliver også i år indrammet af smuk julebelysning. Selv om budgettet ifølge handelschef Lars Bisgaard kun andrager en brøkdel af det vanlige, så gøres der alt for at skabe en stemningsfuld jul i byen.

- Vi har kun cirka 40.000 kr. til rådighed. I fjor var budgettet langt over 200.000 kr. Så det giver sig selv, at vi ikke kan lave de samme ting. Men vi er alligevel godt i gang med at pynte op. Det kommer til at se flot ud, konstaterer Lars Bisgaard.

De seneste dage har frivillige sat omkring 500 lyskæder på plads, og dermed kan byens handlende godt glæde sig til en flot atmosfære, når de går på indkøb efter årets julegaver.

Og netop julehandlen bliver i år imødeset med ekstra stor spænding. I skyggen af coronaen og den ekstraordinære nedlukning af blandt andet Brønderslev Kommune, sender Lars Bisgaard således en kraftig opfordring til at foretage julegaveindkøbene lokalt.

Frivillige har stået for arbejdet. Her det Knud Jørgensen (t.v.) og Evald Madsen, der monterer kæder i Bredgade. Foto: Allan Mortensen Allan Mortensen

- Det er meget vigtigt, at man støtter vores butikker. De har mere brug for det end nogensinde, siger han og fortsætter:

- Jeg ved, at de forretningsdrivende gør alt, hvad de kan, men hvis kunderne ikke bakker op og i stedet køber julegaver på nettet eller kører udenbys, så nytter det ikke noget. Og så risikerer vi bare, at vores butikker ikke er her næste år.

De seneste dag er der monteret omkring 500 lyskæder i Brønderslev. Foto: Allan Mortensen Allan Mortensen

I øvrigt er Lars Bisgaard ganske fortrøstningsfuld i forhold til fremtidens juleudsmykning af Brønderslev. Han løfter sløret for en større indsamling, der gerne skal bidrage til et økonomisk fundament for indkøb af mere hensigtsmæssig juleudsmykning.

- Det er dyrt for os at sætte kæder op, og der er også meget arbejde forbundet med det. Vi vil gerne have noget dekorativt til vores gadelamper. Det holder bedre og bliver på lang sigt nemmere at have med at gøre. Efter jul regner vi med at kunne præsentere et udkast. Og så håber vi, at vi sammen med borgere, virksomheder og fonde kan skaffe pengene, fastslår han.