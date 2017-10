Kæmpe-maleri på høhotel

2

Iført hvide heldragter med hætte og ansigtsmaske for at beskytte deres skoletøj arbejdede eleverne intenst med deres del af mur-maleriet. Inden den allerførste gang var muren i ?forvejen malet med en lyseblå farve, som var en fortrinlig baggrund for ?elevernes kunstneriske udfoldelser.?Privatfoto