Kæmpe-stævne er i fare: Stor risiko for aflysning af det største internationale håndboldstævne

Under normale omstændigheder kunne i tusindvis af glade børn fra hele verden nu være sikker på at kunne mødes til Dronninglund Cup 6. juli - 11. juli.

Men lige nu er Danmarks største, internationale håndboldturnering i fare for at blive aflyst på grund af Corona-pandemien.

Chancen for at få gennemført cuppen er næppe mere end 10-15 procent. Simon Aagaard, Leder af Dronninglund Cup

- Chancen for at få gennemført cuppen er næppe mere end 10-15 procent og i hvert fald højest 25 procent, vurderer Dronninglund Cups leder Simon Aagaard.

- Da vi holdt møde om sagen for 14 dage siden, var vi mere optimistiske. Så gik der en fire-fem dage, hvor situationens alvor blev mere tydelig, og nu er vi altså der, hvor chancerne for at gennemføre cuppen ikke er høje, fortæller Simon Aagaard, der under normale omstændigheder ville kunne glæde sig over, at der allerede nu er ca. 120 hold fra hele verden, der har tilmeldt sig cuppen.

- Der er bl.a. hold fra Egypten, Frankrig og Spanien, og normalt når vi op på ca. 220 hold fra hele verden, men lige nu virker det ikke realistisk at få alle de hold samlet i Dronninglund til 6. juli, siger Simon Aagaard, der stadig har lidt tid at løbe på, inden der skal træffes en endelig beslutning.

- Vores deadline for at beslutte os for at gennemføre eller aflyse er lige omkring grundlovsdag 5. juni. Jeg håber, det vil være muligt at gennemføre, men som det ser ud lige nu, er chancerne altså ikke store, vurderer Simon Aagaard.

Vi kommer ikke til at gennemføre, hvis der er den mindste risiko. Simon Aagaard, Leder af Dronninglund Cup

- Vi kommer ikke til at gennemføre, hvis der er den mindste risiko, og her skal vi både tænke på vores mange frivillige hjælpere, gæsterne og de mange deltagere. Trygheden skal være der, ellers giver det ingen mening at gennemføre cuppen, siger Simon Aagaard.

- Hvis vi må aflyse, så håber og tror jeg på, at vi kommer stærkt tilbage, for lige nu handler det om at stå sammen, også i Dronninglund, siger Simon Aagaard.

Hvis Dronninglund Cup bliver aflyst, vil alle tilmeldte hold få deres indbetalte hold- og persongebyr tilbagebetalt, oplyser han.