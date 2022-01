Kaoskurs ændret på plejecenter: Da Bente ryddede op, faldt sygefraværet

Da Bente Ottesen trådte indenfor døren som leder på plejecenteret Stengården i Hjallerup i december 2018, begyndte hun at rydde op. Altså sådan helt fysisk. Skabe, skuffer og kroge blev endevendt. Der blev sorteret, smidt væk og organiseret. På den måde fik hun og medarbejdere orden omkring sig. Og hun fik tid til at stikke fingeren i jorden og ”mærke” stemningen i huset.

- Jeg kunne jo ikke lige gå i gang med at lave en hel masse om, siger hun.

Trivsel i fokus

Bente Ottesen har siden 1. december været konstitueret leder på det stærkt kritiserede plejecenter Margrethelund i Dronninglund. Hun har sagde ja til at hjælpe med ledelsesopgaven i en overgangsperiode, men hun vil retur til lederjobbet på Stengården.

- Jeg vil gerne hjælpe, men jeg er her kun til låns, siger Bente Ottesen med fast stemme.

For sådan er hun. Hun giver venlige, ærlige og klare svar.

- Jeg er for gammel til at blive ny leder på Margrethelund og gå i gang med en kulturændring, tilføjer hun og røber, at hun har rundet 62 år.

En af Bente Ottesens styrker er hendes erfaring med at skabe forandring til gavn for medarbejderne - og hermed også til gavn for beboerne.

- Når medarbejderne trives, så trives beboerne også, tilføjer hun.

- Og det kræver, at man som leder er til stede og er nærværende. Man kan ikke gøre tingene alene som leder - man skal have flokken med, ellers går det ikke.

Kort om Bente Ottesen Bente Ottesen er oprindelig uddannet sygehjælper på Margrethelund og Dronninglund Sygehus, og arbejdede som sygehjælper i en årrække. Da hun fik sit første barn, blev hun dagplejer. Men hun savnede kollegaer, og valgte at uddanne sig til social- og sundhedsassistent (SSA). Hun fik job som SSA på Syrenbakken i Nørresundby, og blev her opfordret til at blive stedfortræder for en leder i hjemmeplejen. Efter et halvt år blev hun leder af hjemmeplejen, og her har hun arbejdet i 22 år - de seneste to år som planlægger. I december 2018 blev hun plejecenterleder på Stengården i Hjallerup, og 1. december 2021 blev hun konstitueret leder på Margrethelund i Dronninglund. VIS MERE

Mål: Danmarks bedste

Da Bente Ottesen trådte ind på Stengården havde centeret været uden leder og haft en ”dele-leder” i lange perioder. Der skulle ryddes op - ikke mindst i medarbejderkulturen.

- Det var et hus med rigtig mange kultur-udfordringer i personalegruppen, siger Bente Ottesen.

- Og nogle af de stærke kulturbærere valgte at søge væk til nye udfordringer, da vi satte gange i en forandringsproces, tilføjer hun.

- Man skal ville det, når der skal skabes forandring.

Bente Ottesen har arbejdet ”på gulvet” som sygehjælper og social- og sundhedsassistent, inden hun blev leder af hjemmeplejen i Aalborg Kommune, hvor hun var i 22 år.

Hendes ambition er, at Stengården skal være den bedste arbejdsplads. Intet mindre. Eller som hun formulerer det: - Stengården skal være Danmarks bedste plejecenter.

Sygefravær blev vendt

Fra et sygefravær på over ti procent, faldt tallet forholdsvis hurtigt til under én procent. Og i dag har Stengården fortsat kommunens laveste fraværsprocent.

- Hvis man ikke trives på sit arbejde, bliver man lettere hjemme med en sygemelding.

- Men hvis man kan se, at der skal ske en ændring, som man gerne vil være med til, er det ikke så træls at komme på arbejde.

Godt arbejdsmiljø giver overskud

- Vi skal være bedst til at passe og pleje beboerne og sørge for, at de har en god hverdag med fokus på kerneopgaverne.

- Har man en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, får man overskud til at passe beboerne og være nærværende. Og så kan man også rumme og hjælpe en kollega, der ikke er helt på toppen en dag.

- Hvis medarbejderne ikke trives, opstår der ligegyldighed. Så lader man tingene ligge. Man giver lidt op og kæmper fra dag til dag - og skal bare lige være i det, indtil man får fri.

På Stengården valgte Bente Ottesen at ansætte en husassistent til at gøre rent på stuerne, så de øvrige medarbejdere har deres fokus på kerneopgaverne.

- Jeg har desuden ansat to fleks-jobbere til at anrette eftermiddagskaffe og rette an til aftensmad hver dag fra mandag til søndag. På den måde får aftenvagten også mere tid til at arbejde hos beboeren.

På tur med forandringsbussen

Bente Ottesen takkede i 2019 ja til at invitere samtlige medarbejdere på Stengården med ”Forandringsbussen”. Det blev en rejse på to år med ”Forløbet Vækstkultur”. Et forløb, der skulle skabe forandring i den måde medarbejderne agerede og reagerede på i forhold til hinanden. Sideløbende fik Bente Ottesen supervision i forhold til ledelsesopgaven.

- Jeg havde en forventning om, at folk lærte at forstå hinanden og blev bedre til at arbejde sammen.

Forløbet har været med til at ændre arbejdsmiljøet positivt, selvom det ikke har været et kvikfix. Og timerne er set i Bente Ottesens bakspejl godt givet ud:

- Det har været et fantastisk kursus, konstaterer Bente Ottesen og tilføjer, at alle deltagere har fået gode redskaber til at arbejde med kulturændringen.

De har alle fået lavet en adfærdsprofil - en DISC-profil - og de kender samtidig kollegaernes profiler.

- Det betyder, at man kan forstå og tage hensyn til hinanden. Medarbejderne på Stengården bruger det simpelthen så meget, og de har fået lettere ved at arbejde sammen. Nu ved man, hvorfor en kollega reagerer, som han eller hun gør.

Skyllerumssnakken dæmpet

I dag er de ansatte på Stengården bevidste om, at de skal tale med kollegaerne i stedet for at tale om dem. Den såkaldte ”skyllerumssnak” er forstummet - næsten. For på spørgsmålet om, hvorvidt alt i dag er ren idyl på Stengården, lyder Bentes ærlige svar:

- Der er jo altid ”noget”. Sådan er det på en arbejdsplads og især på en kvindearbejdsplads. Det er jeg nødt til at sige - jeg tror ikke, man kan få skyllerumssnakken helt væk, smiler Bente Ottesen.

- Og vi vil følge op med et brush up-kursus med jævne mellemrum.

Medarbejderen på Margrethelund skal i år og frem til 2025 gennemgå et lignende vækstkultur-forløb.

Bente vil se folk i øjnene

Bente Ottesen leder med åben dør. Medarbejderne skal vide, at hun er der for dem.

- For man ikke kan lede et plejehjem bag en computer. Man er nødt til at være ude mellem beboerne og personalet.

- På Stengården var der en del administrativt at rydde op i, så det var mega-svært i begyndelsen. Men da det var på plads, blev der tid til at komme ud på afdelingerne.

Hun prioriterer at møde centerets aften- og nattevagterne to gange om ugen.

- De kan altid ringe til mig, men jeg er der fysisk to gange om ugen, når aften- og nattevagterne er mødt: - Jeg vil gerne, at vi kan se hinanden i øjnene.

Og igen er nærvær et nøgleord, når hun skal løse sin ledelsesopgave.

- Jeg vil gerne følge med i, hvordan medarbejderne har det. Man skal mødes og snakke og se hinanden i øjnene og lige mærke, om medarbejderne har det godt.

- Man er altid velkommen hos mig, og jeg giver et ærligt svar.