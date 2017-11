Kassebøger sendt på pension

BRØNDERSLEV: Den tid er forbi, hvor man holder regnskab i store kolonnebøger med en fyldepen. Edb har for længst overtaget de regnskabsmæssige opgaver.

I Byg Midt har man valgt at sende de gamle kolonnebøger, kassebøger og protokoller på pension.

De er afleveret til Brønderslev Lokalhistoriske Arkiv.

De gamle bøger var godt sikret i en kraftig kuffert, der måtte brydes op med et koben, for at komme ind til indholdet.

Jan Lunde fra Byg Midt fortæller, at protokollerne er fra begyndelsen af forrige århundrede. Da var tømrere i én forening, murerne i byen i en anden og murerne på landet i en tredje. Sidstnævnte forening strakte sig over en stor del af Vendsyssel.

Af én af kolonnebøgerne fremgår, at lønnen i 1944 var 2,35 kroner i timen for en uddannet svend, mens en arbejdsmand fik 2,10 kroner i timen.

- I 1973 gik foreningerne sammen, og der er sket flere sammenlægninger til det, der i dag hedder Byg Midt med 35 medlemmer.

Bestyrelsen for Byg Midt var efter overdragelsen på udflugt til Saltum Savværk og BC Beton i Ingstrup.