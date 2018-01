HJALLERUP: En 27-årig mand fra Ikast nåede ikke at få megen fornøjelse ud af de penge han stjal. Tirsdag lidt efter klokken 13 lavede han et såkaldt kassedyk, hvor han stjal 2200 kroner fra kasseapparatet i Meny i Hjallerupcenteret i Hjallerup. Men allerede på p-pladsen blev den 27-årige tilbageholdt og ført tilbage til Meny, hvor politiet tog over.