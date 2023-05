5-årig blev dagens helt: Reddede killing, der var smidt på vejen

HJALLERUP:Dyrenes Beskyttelse, der driver internat i Hjallerup, modtog 2. pinsedag et opkald helt fra Støvring.

- James på fem år opdagede en killing på sin cykeltur. Han så, at der lå en lille, forladt og rystende killing midt ude på vejen og tilkaldte derfor hjælp, skriver kommunikationsmedarbejder i Dyrenes Beskyttelse Cathrine Coks på Facebook, og hun uddyber overfor Nordjyske:

- Killingen blev fundet af James på Hobrovej ved Støvring, og familien kontaktede Dyrenes Beskyttelses døgnvagt, som henviste til os.

Cathrine Coks fortæller, at familien ledte i området efter flere killinger og den voksne kattemor, men der var intet at se.

- Og da killingen var blevet kold, var de nødt til at tage den med, siger hun.

Killingen er to og en halv uge gammel og kunne på ingen måde klare sig selv.

- Den er megaafhængig af hjælp og havde ikke klaret sig. Nu har den fået varmen, er blevet fodret og er kommet i pleje hos en familie, der har killinger på samme alder, forklarer Cathrine Cocks.

Den lille killing har også fået navnet Sam, opkaldt efter James bror.

Når Sam er 12 uger, kommer han tilbage til internatet i Hjallerup, hvorfra interesserede kan få ham med hjem.

Cathrine Coks roser den lille dreng for at være en dyreven og slutter med at skrive på internatets facebook-side:

- Tak til James for at være super opmærksom og tilkalde hjælp, det tegner godt for din fremtid.