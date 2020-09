Fandt kattekillinger efterladt i bur uden mad og drikke: Sådan får de hjælp

VENDSYSSEL:10 bange kattekillinger efterladt i et bur i det fri i Vendsyssel. Uden mad og drikke.

Til at held blev de fundet af en person, som lørdag indleverede killingerne til Nordjyllands Internat nær Hjallerup - et internat drevet af Dyrenes Beskyttelse.

- De er meget sky og bange, fortæller Cathrine Cocks, kommunikationsmedarbejder hos dyreinternatet.

Frygten kan måske skyldes dårlige oplevelser med mennesker.

En dårlig oplevelse var det i hvert for dem at blive efterladt i buret et sted ude på landet. En behandling, de bestemt ikke er ene om.

Katte dumpes som affald

Netop i sommerperioden og sensommeren bliver der fundet ekstra mange efterladte kattekillinger.

- Vi får så mange killinger ind, der er blevet "dumpet"", smidt ud som skrald, efterladt, fortæller Cathrine Cocks, der efterhånden har set lidt af hvert.

- Vi bliver lige forargede hver gang, bemærker hun.

Samme reaktion har andre. Nordjyllands Internat har lagt et foto ud på Facebook af de sky killinger. Mange har kommenteret opslaget - her et lille udpluk:

Hanne Arendahl Maabjerg: "Jeg ved ikke hvad der foregår i hovedet på mennesker der forlader deres stakkels dyr overladt til sig selv uden mad vand omsorg.."

Ann Gregersen: "Hvor er det frygtelig, at man kan omgås dyr på denne måde."

Louise Hilfling Nielsen: "Åh nej altså de små missebørn, ufatteligt nogen kan behandle dyr sådan!"

Her alle de 10 killinger, som var var efterladt i dette bur. Foto: Dyrenes Beskyttelse

Omsorg - og nyt hjem

Heldigvis er der godt nyt for de 10 sky kattekillinger, som blev fundet efterladt i det fri et sted i Frederikshavn Kommune.

De er nu sendt i pleje, hvor de i et par uger får ro og fred, omsorg og bliver socialiseret. Derefter kommer de tilbage til internatet, inden der findes et nyt hjem til dem.

Og det bliver ikke svært at komme af med kattekillinger, for efterspørgslen er stor, oplyser Cathrine Cocks.

- Vores katte venter i gennemsnit 14 dage på at få et nyt hjem, fortæller hun.

Man skal betale for at adoptere en kat fra dyreinternatet. Forinden er den blevet tjekket, vaccineret, kastreret/steriliseret, øremærket, chip'set og har gennemgået orme- og loppekur.

Sådan gør du med efterladte kattekillinger Hvis du finder levende kattekillinger efterladt, for eksempel i naturen, så ring til Dyrenes Beskyttelse på tlf. 1812. Så bliver kattekillingerne afhentet og bragt til et internat. Har du selv kattekillinger, du vil af med, så kontakt Dyrenes Beskyttelses internat . Det koster 400-500 kr. pr. killing at aflevere dem. Betalingen dækker bl.a. vaccination, kastrering/sterilisering mm. Har du katte, men vil undgå killinger, så få kattene "neutraliseret" (kastreret/steriliseret). Kilde: Dyrenes Beskyttelse VIS MERE