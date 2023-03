Kendt børnelæge stopper: - Jeg har altid elsket mit arbejde

BRØNDERSLEV:Det er ikke så få børn, der gennem årene har mødt børnelæge Karen Tilma, der siden 2007 har drevet Børnelægeklinikken i Brønderslev.

Men nu er hun rundet de 70 år, og hun har sat sin klinik til salg.

- Jeg skal prøve at fremtidssikre klinikken og se, om jeg kan finde en aftager, så vi kan køre videre, fortæller Karen Tilma, der bemærker, at hun hverken føler sig syg eller gammel eller noget.

- Jeg har tænkt på en overdragelse til en anden, som kunne være interesseret i at arbejde som børnelæge på den måde. Der er forskellige måder at gøre det på. Det kan være et generationsskifte, hvor man aftaler at være her begge to et halvt år, hvor den nye kommer ind i det, og den gamle langsomt trapper ned, fortæller Karen Tilma.

Børnelægeklinikken tager sig af børn fra 0 til 18 år, som er henvist fra egen læge, så der kommer hele tiden nye, og nogle er tilknyttet i kort tid, mens andre kommer i klinikken i længere forløb.

Mange børn mistrives

Karen Tilma har været en markant stemme i debatten om børns trivsel i forbindelse med skolereformen, hvor hun var fremme med kritik af de lange skoledage, som hun oplevede gav børn store problemer.

I dag ser hun fortsat en del børn i klinikken, som mistrives.

- I de senere år har vi fået rigtigt mange børn, der henvises med dårlig trivsel. De har svært ved at komme i skole, har tics, angst, søvnproblemer eller adfærdsproblemer, hvor rigtigt meget af det handler om, at hverdagen er blevet for svær og krævende for dem.

- Især siden skolereformen i 2015 er det virkelig taget til med børn, der ikke trives, er spændt for hårdt for, og som der stilles for store krav til. Dem ser vi mange af, oplever Karen Tilma.

Mange børn har gennem årene været hos børnelæge Karen Tilma. Nogle af dem har tegnet tegninger, som pryder opgangen til lægeklinikken. Arkivfoto: Bent Bach

Samtidig ser Børnelægeklinikken børn med en lang række sygdomme og udviklingsproblemer af vidt forskellig art.

- Vi har rigtig mange med astma og allergi, vandladningsproblemer, mavepine, hovedpine, migræne, børn der er forsinkede i deres udvikling, vokser for lidt eller for meget eller går for tidligt eller for sent i pubertet, fortæller Karen Tilma.

Hun har i de senere år også set mange ofte lidt ældre børn med uopdaget ADHD, som giver vanskeligheder.

Elsker sit arbejde

Karen Tilma har altid brændt for sit arbejde med børnene, og derfor har hun også lidt svært ved at forudse, hvordan det bliver for hende at skulle trappe ned og helt stoppe.

- Det ved man jo aldrig helt. Jeg har altid elsket mit arbejde, og hver eneste dag, jeg går på arbejde, synes jeg, det er forrygende dejligt. Og vi har et helt fantastisk team, siger Karen Tilma.

Der dog alligevel synes, at det er tid at begynde at få fremtiden på plads, selv om det omvendt heller ikke haster.

- Det er et godt tidspunkt at overdrage klinikken på. Jeg har efterhånden fået mange børnebørn, som spørger, hvornår jeg har tid.

Klinikken har været til salg i et par uger, og der har allerede været nogle, der har meldt sig interesserede i at prøve at komme og se, om det var noget med en børnelægeklinik i Brønderslev.

Klinikken tæller også to konsultations-børnesygeplejersker, en lægesekretær, flere medicinstuderende og en kostvejleder.