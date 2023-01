Kendt nordjysk planteskole konkurs

BRØNDERSLEV:Den har været vældigt populær blandt en række private kunder - men nu er det desværre slut med at købe træer, buske og blomster fra den kendte nordjyske planteskole Nygårdsminde ved Brønderslev. Selskabet bag virksomheden er nemlig netop gået konkurs.

Nygårdsminde Planteskole har i øvrigt også været kendt for at drive hjemmesiden www.decohaven.dk - men den er nu ikke længere aktiv.

Nordjyske har i forbindelse med artiklen her været i kontakt med planteskolens ejer, der ikke ønsker at udtale sig på nuværende tidspunkt.

Regningerne voksede

Det er ved Retten i Hjørring, at virksomheden er taget under konkursbehandling. Det er sket 17. januar efter en konkursbegæring, der er indgivet 11. januar.

Kurator i sagen er advokat Søren Ehlert - og han oplyser, at der simpelthen ikke længere var økonomi i virksomheden til at betale regningerne.

- Så det er virksomheden selv, der har indgivet konkursbegæringen, oplyser han.

Det senest offentliggjorte regnskab fra virksomheden blev afsluttet for mere end et år siden - helt præcist 30. juni 2021. Ved den lejlighed gav årsresultatet et lille underskud på godt 100.000 kroner - og det efterloden beskeden egenkapital på 40.000 kroner.

Kuratoren Søren Ehlert har endnu ikke et fuldstændigt billede af, hvor stort det økonomiske hul er nu - for stadigvæk mangler han at få anmeldelser fra en del af kreditorerne.

Til at trække i positiv retning er der dog et varelager, som nu skal realiseres.

- Vi har været oppe for at kigge på det varelager, der er til stede. Så vi skal i gang med en salgsproces omkring det - og den sætter vi i gang nu, forklarer Søren Ehlert.

Nygårdsminde Planteskole skal i øvrigt ikke i forretningsmæssig forstand sammenblandes med den nærliggende Nygårdsminde Vingård.

Der er tale om to forskellige selskaber. Men Jan Lunde, der står bag vingården, ejer grunden og lokalerne, som planteskolen har benyttet.