Kirke fejrer 100 år med koncerter, stand up og rapelling fra kirketårnet

BRØNDERSLEV:Brønderslev Kirke fejrer fra søndag 27. marts og hele ugen derefter 100 års jubilæum. Det sker med en hel række aktiviteter - blandt meget andet standup, koncerter, festgudstjeneste, morgensang, trylleshow, pilgrimsvandring, oplæsning for børn og rapelling fra kirketårnet.

- Vi fejrer vores fødselsdag, og vi har en forventning om, at med det vi tilbyder i ugen, så får vi også besøgende ind, som normalvis ikke kommer i kirken. Vi er interesserede i at vise vores medborgere, at det egentlig ikke er så svært at gå ned i kirkerummet og være i kirken og opleve noget, som måske ikke direkte har med det kristne grundlag at gøre. Vi vil gerne, at folk oplever, at her er rart at være, fortæller formand for menighedsrådet, Peder Marlo.

Peder Marlo peger på, at det for nogen kan være svært at komme i kirke.

- Der er ligesom en form for høj dørtærskel, man skal over. Der er nogen, der føler sig fremmed for det, oplever han.

Det vil man gerne gøre noget ved - og det var også en af grundene til, at Brønderslev Kirke for nylig fik et temmelig nyt udseende og indretning i forbindelse med en renovering, der foregik i 2018-2019.

- Vi har forsøgt at gøre den mere nutidig i sin udformning i lokalerne, og vi føler, at vi mere eller mindre har fjernet den dørtræskel, for vi får folk, der normalvis ikke opholder sig i kirken, og unge mennesker har vi rimelig succes med at have kontakt til. Vi tilbyder koncerter, måske endda ikke med kirkeligt og kristent indhold, men bare for at være en del af det omkringliggende samfund. Vi forsøger at nærme os den nutid, vi lever i, men vi har stadig den kristne grundholdning, forklarer Peder Marlo.

Kirkebænke røg ud

En af de store forvandlinger ved renoveringen var, at de gamle kirkebænke røg ud og blev erstattet med lette, lyse stolerækker.

- Vi startede den proces for syv år siden, og der var kirkebænkene helt klart noget, der blev talt en del om. Hvis vi ønskede en multikirke med tilbud, så ville bænkene være en hindring, fortæller Peder Marlo, der peger på, at man i dag kan dele det store kirkerum op, så der bliver et mindre område til fx små børn, der er i kirken med deres mødre.

- Vi ved godt, at vi rørte ved noget tradition, det var vi også inde over, men vi var meget åbne i vores snakke omkring det. Hele menighedsrådet opnåede en rimelig konsensus om, at det her var vejen, vi gik, husker Peder Marlo.

I dag får Brønderslev Kirke mange positive tilkendegivelser for sin udformning.

- Vi har flere, der kommer og gerne vil vises rundt og høre, hvordan vi har grebet det an. Vi får også positive tilbagemeldinger fra den almindelige kirkegænger, især for det fællesrum, vi har lavet. Vi fjernede også den gamle indgang, som er en tung indgang, der i dag kun bruges til begravelser for at kunne afskærme det. Vi har fået en almindelig før med skydedør, også for at nedbringe barrieren, siger Peder Marlo.

Der var festgudstjeneste i maj 2019, da kirken genåbnede efter en lang og omfattende renovering. Arkivfoto: Claus Søndberg

Alt i alt var det en ret stor forandring af den dengang knap 100-årige kirke.

- Vi var helt opmærksomme på, at nogen ikke syntes, det var rigtigt, men det ansvar tillod vi os at tage på os, siger Peder Marlo.

Den nye kirke fik også et cafémiljø og et lydanlæg. Der kom it og skærme i kirkerummet, og selv de gamle, tunge tal, der plejer at vise numrene på dagens salmer, er skiftet ud med en skærm.

- Der kommer teksten også op. Hvis ikke man kan sin trosbekendelse og sin fadervor udenad, så kan folk føle sig trygge og ikke blive pinlige over, at de ikke kan, fortæller Peder Marlo.

Under corona var salmebøgerne helt taget ud af drift - og så var det ekstra smart at køre salmeteksterne på skærm.

Livets store begivenheder

Kirken har også en vigtig rolle i menneskers store livsbegivenheder - vielser, barnedåb og konfirmationer er nogle af de helt centrale begivenheder i kirken.

Og der er mange af dem.

De seneste 16 år (fra 2006 til 2021) har Brønderslev Kirke dannet ramme om 340 vielser, 1633 barnedåb og 2084 konfirmationer.

- Det er jo fantastisk. Vi er stolte af, at der er så mange, der bruger kirken. Der lægger også et ansvar på os for at sikre, at de får en rigtig god oplevelse, og det er vi helt klar gearede til at håndtere, fortæller Peder Marlo.

Peder Marlo peger også på, at kirken har et stort ansvar, når det gælder begravelser.

Og når det gælder konfirmationer er kirken central.

- Der er vi jo også en rigtig stor del af begivenhederne og i særdeleshed for de unge mennesker. Vi skal skabe en god dag for dem, og det synes vi i særdeleshed, vi har fået mulighed for i det nye kirkerum, mener Peder Marlo.

Alle er velkomne til at deltage i Brønderslev Kirkes fødselsdag i uge 13 samt søndag i uge 12, hvor det hele indledes med en festgudstjeneste, en reception og en koncert med Apostolsk Kirkes kor.

Hver dag er der flere ting på programmet.