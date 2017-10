Kirke-projekt fortsætter

BRØNDERSLEV: De planer, der er om at renovere og udbygge Brønderslev Kirke fortsætter ufortrødent, men der bliver i denne omgang ikke anskaffet en ny altertavle. Det skal afvente en samlet plan for udsmykning i kirken.

En henvendelse fra Akademiraadet fik ellers menighedsrådet til at frygte, at renoveringsplanerne kunne blive forsinket. Men Henning Krabbe fra Brønderslev Menighedsråds byggeudvalg har nu fået udredt trådene.

- Jeg har været i kontakt med Aalborg Stift, og her blev sagens enkeltheder redt ud, fortæller Henning Krabbe til NORDJYSKE.

- Renoveringsplanerne kan fortsætte, når vi ikke går efter en kunstnerisk blivende løsning. Det kan tage flere år. I stedet arbejdes der for, at det aktuelle projekt på dette områd får et "midlertidigt" præg, mens en blivende løsning for det kirkelige inventar først vil tage form efter nogle års arbejde.

Efter forslag fra præsterne blev de tekniske muligheder for at sænke gulvet i kirkens kur undersøgt i foråret 2017. Dermed bliver hele kirkens gulv i ét plan.

Præsternes begrundelse herfor er, at alter og knæfald ønskes flyttet længere frem i kirkerummet, så menigheden kommer tættere herpå.

Med ét stort kirkerum i ét plan og med en ændret placering af alteret, bliver der flere muligheder for "en lille kirke" i den store kirke - for eksempel ved møblering af et andagtsrum i kirkens kor, hvor man kan tænde lys og bede.

De tekniske undersøgelser viste, at det er muligt at sænke gulvet i koret, og det er efterfølgende indarbejdet i projektet.

Provstiudvalget øgede efterfølgende den tildelte ramme, så udgifterne til denne del er dækket af bevillingen.

- Præsterne foreslog blandt andet også en ny, malet altertavle, og ønskerne om ændringerne efterlod os med nye udfordringer omkring udformning og placering af det kirkelige inventar. Da menighedsrådet arbejder for, at projektet skal realiseres i 2018, kan vi ikke stoppe op for at finde en samlet kunstnerisk løsning for det kirkelige inventar.

Langvarig proces

- Vi ved erfaringsmæssigt, at en sådan proces kan tage flere år. I stedet valgte vi at arbejde for, at det aktuelle projekt på dette område får et "midlertidigt" præg, men det samlede og blivende løsning for det kirkelige inventar vil tage form efter nogle års arbejde, bemærker Henning Krabbe.

I Vor Frue Kirke i Aalborg er der f.eks. en midlertidig altertavle, der afventer en endelig afgørelse. I den fase, der nu går i gang, skal alle inventardele være flytbare og fremstillet i lette materialer, så de harmonerer med det visuelle indtryk i det ombyggede kirkerum.

Menighedsrådet vil nu nedsætte et udvalg, der skal se på mulighederne for anskaffelse af en malet altertavle, som foreslået af præsterne. I det nye projekt skal mulighederne for at få en samlet, kunstnerisk løsning for alter, døbefont og prædikestol undersøges.

- Vi vil selvfølgelig i denne anden fase gå i dialog med Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst, så vi gennem et grundigt forarbejde kan finde en smuk, god og blivende løsning, fastslår Henning Krabbe.