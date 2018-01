Kirkebyggeri forsinkes

BRØNDERSLEV: Den planlagte udvidelse og renovering af Brønderslev Kirke er udskudt til maj.

Det var planen, at arbejdet skulle have været i gang her i begyndelsen af det nye år, men nu bliver der altså forår, inden spaden stikkes i jorden.

- Da de kirkelige myndigheder ikke har kunnet godkende kirkeprojektet som vi ha foreslået, er det nødvendigt at rykke tidspunktet for igangsættelse af byggeriet, fortæller Henning Krabbe fra byggeudvalget.

- Efter aftale med arkitekterne - og efter opfordring fra præsterne - er datoen for den sidste kirkelige handling i kirken fastsat til søndag 6. maj.

- Det indebærer, at forårets konfirmationer kan holdes i kirken. Dog fastholder sognepræst Gitte Lykke Andersen sin plan for elever fra Hedegårdsskolen, der skal konfirmeres i Brønderslev Gamle Kirke.

Henning krabbe fortæller, at byggeriet derefter vil blive igangsat mandag 7. maj. De ansatte har derefter ca. to uger til at flytte inventar i kirken og Sognegården.

- Det er beklageligt, at datoen må ændres. Vi er klar over, at det giver ekstra besvær for nogle. Men vi håber på forståelse, siger Henning Krabbe.