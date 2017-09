Kirken må godt være fuld

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: - Er det godt at være fuld? Ja, i hvert fald når det er en kirke, for så lyder sangen af mere. Og det er mere festligt at være med, når kirken er fuld af mennesker, end hvis den er halvtom. Sådan lyder det fra kirke, skole- og informationsmedarbejder Pia Uth fra Brønderslev Provsti.

Søndag bliver mange af landets kirker fyldt, hvis ellers sognebørnene følger opfordringen fra landsinitiativet "Fyld Danmarks kirker", som kirkerne i Brønderslev Kommune har bakket op om siden 2012. Succesen videreføres og derfor vil provstiets kirker fra Melholt i øst til Stenum Kulturhus i vest også i år summe af liv på søndag.

- Ideerne er mange, og rundt i sognene samarbejdes ud af kirken, og der udfoldes der stor kreativitet forud for dagen.

- Tanken er, at give sognebørn i alle aldre større delagtighed i gudstjenesten, ved aktivt at indbyde enkeltpersoner og grupper i sognene til at udvikle, forberede og medvirke i gudstjenesten.

- Høst, afladshandel, harmonikamusik og kagebord Rigtig mange steder fyldes den lokale kirke til høstgudstjeneste denne søndag. Og alle opfordres til at benytte anledningen til at se deres lokale kirke i høstpynt.

I Hellevad/Klokkerholm fejres den "høst" som kirke og samfund har fået af reformationen.

- Kom i god tid og mød afladsprædikanten Johan Tetzel og reformatoren Martin Luther samt Middelalderduoen på skalmeje og tromme, lyder opfordringen. Her arbejder byens mange foreninger sammen med kirken om at fylde kirken.

Voer og Agersted spiller Agersted Harmonikaklub til gudstjenesterne.

I Dorf Kirke fejres høsten med gudstjeneste og bagefter er der kaffe og auktion på Dorf Møllegård. Pengene går til menighedsplejen, som f.eks. uddeler julehjælp.

I Hjallerup Kirke fejres høsten og reformationen. Derfor planter man et træ på kirkegården som støtte for projektet "Plant håb", hvor bl.a. Danmission planter træer i Cambodia.

Efter gudstjenesten er der kagebord og kirkekaffe

Find din lokale kirke via www.broenderslevprovsti.dk og mød op til Fyld Danmarks Kirker.

- Idéen med Fyld Danmarks Kirker er, at kirken aldrig er til bare for sin egen eller præstens skyld, men for at bidrage til det samfund, den er en del af. Kirkens fortælling om medmenneskelighed, håb og forsoning, er værdier, som skal formidles videre til nye generationer - i samarbejde med alle gode kræfter, enkeltpersoner og foreninger i sognene, fortæller Pia Uth.

-

Følgende kirker er omfattet af søndagens arrangement "Fyld Danmarks kirker":

Agersted Kirke kl. 9.30

Melholt Kirke kl. 10.30

Brønderslev Kirke kl. 10.30

Dorf Kirke kl. 14.00

Hallund Kirke kl. 11.00

Hjallerup Kirke kl. 14.00

Voer Kirke kl. 11.00

Jerslev Kirke kl. 14.00

Serritslev Kirke kl. 11.00

Stenum, Kulturhuset kl. 9.30

Hellevad Kirke kl. 11.00

Øster Brønderslev Kirke kl. 9.30