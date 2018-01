Kjolen til den store dag

VENDSYSSEL: Der blev sendt mange drømmende blikke, da modeller præsenterede brudetøj på Hotel Fårup ved Saltum. Det var Holmenfund Brud & Fest fra Allerup ved Klokkerholm, der var rykket mod vest, for at præsentere den nyeste mode inden for tøj og andet udstyr til den store dag.

Moden skifter også inden for brudekjoler.

- Der skal være masser af blonder og knapt så meget strut i skørterne. Brudekjolerne må gerne være stramtsiddende, fortæller Laura Holmenlund, datter af Ellen Holmenlund Jensen.

Laura Holmenlund, der går i 3. g. på Dronninglund Gymnasium, hjælper gerne i forretningen, når der er travle tider.

- Det er spændende at være med til at præsentere kjoler til brude, fortæller hun.

Et af de vordende brudepar er socialrådgiver Louise Jørgensen og køkkensælger Morten Lang fra Aalborg.

- Vi har kendt hinanden i seks år og skal efter planen giftes i sommeren 2019, fortæller Louise Jørgensen, der selvfølgelig skal være hvid brud. Det skal ske i en kirke, men det er ikke besluttet hvor.

De har heller ikke taget stilling til, hvor bryllupsfesten skal holdes, men de ved, at omkring 60 gæster skal med.

- Det er spændende at se de mange kjoler, siger Louise Jørgensen.

En af modellerne er bogholder Rebecca Heby fra Hjallerup.

- Det er første gang, jeg er model som brud. Men spændende. Jeg har meldt mig som interesseret, fordi jeg synes, det kunne være spændende.

- Jeg er borgerligt viet på Brønderslev Rådhus for 10 år siden med Jesper Heby. Men det er planen, at vi en dag vil giftes i kirken. Og så skal jeg være hvid brud, forsikrer hun.

Det var byrådsmedlem Margit Chemnitz, der præsenterede brudeparrene.

Jannie R fra Brønderslev havde sat håret, mens BeNice, ligeledes Brønderslev, havde sminket modellerne.

Attention Please sørgede for den musikalske side.

Aaby-bageren i Aabybro serverede bryllupskager, og Hotel Fårup serverede en buffet til deltagerne.

- Vi laver en del bryllupskager, fortæller Birthe Olesen fra Aaby-bageren.

- Prisen er typisk 3000-4000 kr., men så er kagen også flot.

Prisen på en brudekjole varierer meget.

Efter modeshowet fik ellen Holmenlund Jensen travlt med at skrive aftaler i ordrebogen.

Hun fortæller, at brudepar gerne vil have, at alt klapper på den store dag.

- Alt skal være i orden, for det kan jo ikke gøres om. Og det er en dag, folk gerne skulle huske hele livet.

- Der er virkelig stor interesse for at blive gift, siger Ellen Holmenlund Jensen.

Elmen Holmenlund Jensen fortæller, at der ikke er problemer med at skaffe modeller.

Holmenlund Brud & Fest begynder nu at forberede 10 års fødselsdag.

Selv om forretningen ligger ude på landet - på Larsgårdsvej i Allerup ved Klokkerholm, kan kunderne godt finde dertil.

Foruden at der nu er travlt med bryllupper, giver de forestående konfirmationer også travlhed.

Holmenlund Brud & fest holder flere konfirmand-messer. Blandt andet på Dronninglund Slot.