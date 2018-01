Klar med kompasset

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: Fritids- og kulturudvalget er klar med det årlige Kulturkompas. Det sker torsdag 1. februar.

Aftenen byder på oplæg, musik samt overrækkelse af kulturprisen. Årets tema er "Samspil med borgerne" og værdierne "fællesskabende, modig og nysgerrig".

Paul Natorp er aftenens gæst. Han fortæller om "Sager, der samler", som er et borgerdrevet mødested, hvor der arbejdes med at udvikle initiativer nedefra.

Paul Natorp kommer fra Aarhus, og er blandt andet i frivilligrådet under Socialministeriet.

- Kernen i vores arbejde er at skabe et sted, hvor vi bakker hinanden op i at skabe forandring gennem vores hverdag. Vi kalder os for hverdags-aktivister - og vi står bag en lang række nyskabende initiativer - eller "sager".

Et eksempel er Annbritt og Steffen, der som kontanthjælpsmodtagere vil sætte fokus på et skjult fattigdomsproblem i Danmark. Der er mad nok, men folk mangler penge. Nu står de bag skraldecafeen, hvor madspild er en ressource, der bliver brugt til at skabe nye fællesskaber.

Et andet eksempel er Pia og Katrine, der som pædagoger vil gå nye veje for at understøtte udviklingshæmmede i at få øje på deres egne ressourcer.

De står bag "Sammen om DHL-stafetten, og de har nu startet vaskeriet, som er en øvebane for udviklingshæmmede, der gerne vil have et arbejde.

Lotte Worup fortæller om arbejde i samspil med borgerne, vores fælles værdier samt Kulturkaravanen, der besøger Brønderslev til foråret.

Der bliver oplæg fra tidligere modtagere af støtte fra Kulturpuljen og deres projekter, og der bliver mulighed for at møde foreningskonsulent og fundraiser.