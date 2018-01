Klar til en ny film

BRØNDERSLEV: En film er afsluttet, og en ny kan begynde.

Halinspektør Christian Brønden betegnede sit virke i Brønderslev Hallen som en film, der nu er slut, da han takkede af som halinspektør og overlod posten til Laila Mølholt, der får titel af centerleder.

Christian Brøndens næste store "filmprojekt" er et par golfture, og der er også planer om at lave en film "Conny og Christian på "Golfferie 1 og 2", og i 2019 hedder filmen "Australien rundt på fem uger".

Formand for Brønderslev Hallerne, læge Henrik Jensen, roste Christian Brønden for hans indsats.

Han glædede sig over, at Christian Brønden er tilknyttet på konsulentbasis for blandt andet at stå for teknikken i Brønderslev Svømmehal.

- Det kan koste rigtig mange penge, hvis teknikken ikke kører rigtigt, sagde Henrik Jensen.

- Vi har kunnet drage stor nytte af Christian Brøndens tekniske og håndværksmæssige evner, hvilket betyder, at vi har anlæg, der er fornyet og renoveret.

Henrik Jensen sagde, at Laila Mølholt kommer på en krævende opgave.

- Laila Mølholts rolle bliver en noget anden, idet hun i højere grad skal bruge kræfter på markedsføring af hallerne, specielt Hostel Brønderslev.

Henrik Jensen lagde ikke skjul på, at der kommer til at ske ændringer med lederskiftet.

- Men det er et center i god drift og i fin stand, du overtager, sagde han til Laila Mølholt.

Formand for halinspektørforeningen, Jan Frederiksen, Haraldslund Svømmehal, kunne glæde sig over, at Christian Brønden stadig er en del af halinspektørforeningen og dens arrangementer.

Der er allerede flere opgaver, der venter for Christian Brønden, der har renoverings- og byggeprojekter hos blandt andet sine børn, og så venter der flere golfrejser. Både Conny og Christian Brønden er bidt af golf.

Han fik da også i gave blandt andet golfværktøj, og overrækkelsen skete på samme måde, som når der sker ministerskifte i Folketinget.