Klar til jul: Frivillige sætter julelyset op i Jerslevs gader

JERSLEV:Selvom kalenderen stadig siger november, så er juleforberedelserne allerede godt i gang i Jerslev. For som i de fleste andre landsbyer, så skal der også julelys op. En opgave, som bestyrelsen i Jerslev Borgerforening sørger for år efter år.

- Vi havde tømt en Bauhaus for nye kæder i år, så vi var nødt til at køre til Aalborg for at få de sidste, siger Preben Svendsen, mens han styrer en ny kæde på plads i et af byens træer.

Preben Svendsen fra Jerslev Borgerforening står klar på jorden til at tage imod kæderne, når Lars Veile kaster dem ned over træerne. Foto: Lars Pauli

Han medlem af bestyrelsen i Jerslev Borgerforening, og det er Tordenskiolds soldater i bestyrelsen, der igen i år står for at sætte belysningen op.

Brønderslev Kommune støtter julebelysningen i alle kommunens byer med 3,25 kroner pr borger, og det giver omtrent 3000 kroner til Jerslev, som går til løbende vedligehold af belysningen.

I toppen af liften stod Lars Veile, som sammen med Preben Sørensen stod for arbejdet med at få kæderne op i denne uge. For i år har der været lidt ekstra arbejde takket være beskæring af træer og tilskud til endnu flere kæder.

- Vi plejer at lade kæderne sidde fra år til år. Dem i trænerne nede på torvet har hængt der i 12 år uden større udskiftning, siger Preben Sørensen.

Lars Veile stod i toppen af liften, da årets julelys blev sat op i byens træer. Foto: Lars Pauli

Med støtten fra Brønderslev Kommune, der også betaler for elregningen til julelyset, og den frivillige arbejdskraft, så er der ikke mange udgifter forbundet med den årlige julebelysning.

Belysningen bliver løbende opgraderet, og i år er der blandt andet tilføjet en stor stjerne, som skal sidde på Borgen i Jerslev, og kæderne på træerne igennem byen er også nye på nogle af dem i år.

Pengene til udvidelserne af julebelysningen kommer fra forskellige fonde og lokale bidragsydere, og i år har borgerforeningen fået støtte af den lokale Tusindfryd og SE Vækstpulje Nyfors, så der har været råd til at sætte nye kæder og ekstra belysning op.

De frivillige bruger lifte til at komme op i de højeste af byens træer, hvor belysningen kobles på gadebelysningen. Brønderslev Kommune støtter med 3,25 kroner per borger, og så betaler de også for elforbruget. Foto: Lars Pauli

Preben Svendsen skyder på, at det koster 17-1800 kroner at sætte kæder i et træ, og med den levetid, som de har oplevet på torvet, så er det ikke fordi det er dyrt at holde det ved lige.

- Det er jo en billig løsning for os, når de ikke skal op og ned hvert år. Det var værre, da der var rigtige el-pærer i kæderne. De skulle skiftes ud, hver gang der havde været en lille storm. Så det kostede en formue i reparationer, men det koster os ikke ret meget, efter der er skiftet til led-kæder, siger formand for borgerforeningen Kurt Bering.

Selvom julelyset først skal tændes officielt 28. november, så skal det lige testes, inden liften pakkes væk. Foto: Kurt Bering

Årets julelys i Jerslev tændes officielt torsdag 28. november, hvor julemanden kigger forbi og er med til at tænde juletræet på torvet sammen med byens børn.