Klar, parat, start: Så er Hjallerup Marked i gang

HJALLERUP:Kræmmere, gøglere og masser af mennesker har nu igen indtaget den store markedsplads syd for Hjallerup.

Endelig efter to aflyste markeder er der igen kommet gang i markedet, der har været holdt næsten uden afbrydelser siden 1744.

For mange er det derfor en stor glæde, at markedet nu er tilbage i den form, vi kender, og mange elsker.

Selv om markedet først starter officielt fredag morgen, var der allerede torsdag eftermiddag kunder i teltene. Foto: Jørgen Ingvardsen

Markedet starter officielt fredag morgen, men allerede torsdag eftermiddag var der gang i aktiviteterne.

Det blæsende og kolde vejr betød dog, at der torsdag eftermiddag ikke var overfyldt af mennesker på pladsen.

Vejret forhindrede dog ikke Hjallerup Løbeklub i at afvikle det populære Markedsløb. Næsten på slaget 17 kunne byrådsmedlem Eskild Sloth Andersen skyde løbet i gang for i nærheden af 250 deltagere.

Der var løbere og motionister i alle aldre og størrelser ved markedsløbet torsdag eftermiddag. Foto: Jørgen Ingvardsen

Markedsløbet er for alle i familien og for alle, der ønsker en smule motion, før det går løs på markedet.

Det blev direkte sagt inden starten, at det ikke gælder om at komme først, men om at have en god tur. Der var ruter på 3, 5 og 7 km, så der var ruter for alle.

Efter løbet var der forfriskninger og gode chancer for at vinde en række præmier.